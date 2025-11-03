Pellegrini mieri do Prahy: Stretne sa s Babišom a prezidentom Pavlom. Vieme, o čom sa budú rozprávať

Foto: SITA / SITA AP

Michaela Olexová
SITA
Cesta do Prahy zahŕňa viacero bodov, vrátane rokovania s českým prezidentom.

Prezident Peter Pellegrini v utorok odcestuje do Prahy na pracovnú návštevu. V rámci nej absolvuje rokovanie s českým prezidentom Petrom Pavlom a stretne sa aj s predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom.

Ako informovala Kancelária prezidenta SR, hlavnými témami stretnutia s českou hlavou štátu bude posilnenie regionálnej, cezhraničnej, akademickej a vedeckej spolupráce medzi Slovenskom a Českom, ako aj možnosti zlepšenia spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky a Slavkovského formátu.

Stretne sa aj s Babišom, budú riešiť českú vládu a spoluprácu

S Andrejom Babišom sa diskusia zameria na aktuálny priebeh zostavovania novej českej vlády či budúcu spoluprácu medzi našimi krajinami, vrátane jej posilnenia.

Okrem toho si Pellegrini v rámci programu s českým prezidentom Petrom Pavlom v Obecnom dome počas koncertu Štátnej filharmónie Košice pripomenie 107. výročie vzniku Československej republiky.

Foto: SITA/AP

V Obecnom dome v Prahe bola 6. januára 1918 podpísaná Trojkráľová deklarácia a 28. októbra 1918 vyhlásená prvá Československá republika. Na podujatí prezident SR vystúpi aj s príhovorom.

