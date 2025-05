V populárnom obchodnom dome majú kameru na toaletách: Ľudí vraj natáčali pri močení, prevádzkovateľ sa však bráni

Kamery rozmiestnené takmer všade sú dnes už bežnou záležitosťou a nachádzajú sa na každom kroku či už v uliciach, alebo napríklad aj v obchodných domoch. Toalety však vždy boli miestom, kde kamery jednoducho nepatria, aby mali ľudia súkromie.

V nákupnom centre Šantovka v Olomouci si jeden z návštevníkov všimol, že nad vstupom k pánskym pisoárom je umiestnená bezpečnostná kamera. Podľa jeho slov dokáže záber z tohto uhla zachytiť mužov počas močenia, čo môže narušiť súkromie, píše web TN.cz.

Veľký rozruch

Kamera vyvolala rozruch aj na sociálnych sieťach, kde ľudia diskutujú o možnom porušení zákona. Niektorí sa vyjadrujú, že ich kamera neruší, iní hovoria o nevhodnom zásahu do súkromia a žiadajú vysvetlenie. Podľa právnikov je monitorovanie toaliet vo všeobecnosti neprípustné.

Výnimku by mohlo predstavovať iba podozrenie na opakovanú trestnú činnosť v konkrétnom priestore, a aj to by mala riešiť polícia. Ak existujú alternatívne možnosti zabezpečenia priestoru bez porušenia súkromia, tie by mali byť preferované.

Prevádzkovateľ centra tvrdí, že kamera nesleduje priestor určený na osobnú hygienu a slúži výhradne na ochranu zdravia, bezpečnosti a majetku. V minulosti vraj už čelili viacerým prípadom vandalizmu či napadnutia. Záznam sa navyše nevyhodnocuje v reálnom čase a po určitom čase sa automaticky maže.

Na rade je teraz Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý by mohol určiť, či je kamera umiestnená v súlade so zákonom. Najprv by ale musel dostať konkrétny podnet, čo sa zatiaľ zrejme nestalo.