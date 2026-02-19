V platbe hotovosťou nastala veľká zmena: Veľa vecí si za fyzické peniaze už nekúpite, hrozia veľké pokuty

Roland Brožkovič
Platby v hotovosti boli výrazne obmedzené.

Platba hotovosťou sa pomaly stáva prežitkom a hoci na ňu niektorí ľudia nedajú dopustiť, bezhotovostné platby sú budúcnosťou a uvedomuje si to aj štát. Od januára tak hotovostné platby výrazne obmedzil a smolu by mal aj minister Šutaj Eštok.

Bezhotovostné platby sú bezpochyby jednoduchšie, rýchlejšie a najmä bezpečnejšie. Takzvaná „doba cashu“ je dávno preč, a ľudia dnes platia kartami, mobilmi, hodinkami či dokonca najnovšie aj prsteňmi. Štát preto od 1. januára výrazne obmedzil platbu hotovosťou.

Od 1. januára 2026 sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur. To platí pre platbu medzi dvoma právnickými, ale aj medzi právnickou a fyzickou osobou, uvádza Finančná správa SR. Ak si teda chcete kúpiť napríklad nové auto alebo hocičo prevyšujúce túto sumu, na hotovosť zabudnite.

Vysoké pokuty

V prípade, že sa platba uskutočňuje medzi fyzickými osobami, táto hranica sa posúva na 15-tisíc eur. „Ak dôjde k porušeniu zákona zo strany fyzickej osoby – nepodnikateľa, bude jej uložená pokuta za priestupok do 10 000 eur,“ hovorí finančná správa. V prípade fyzickej osoby, ktorá je aj podnikateľom, alebo právnickej osoby, sa môže pokuta vyšplhať až na 150-tisíc eur.

Samozrejme, existujú aj isté výnimky, medzi ktoré patrí prevádzkovanie zmenárenskej činnosti, poskytovanie platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku, predaj alebo výmena bankoviek a mincí, či krízová situácia, ako napríklad vojna či výnimočný stav.

Iba prednedávnom sa pritom prevalila kauza ministra vnútra Matúša Šutaja Eštok, ktorý ešte minulý rok pri platbe leteniek vytiahol z vrecka 12 500 eur a zaplatil v „keši“. Tento rok by to už spraviť nemohol. Zaujímavé však je, že ho už v januári obhajoval samotný Robert Fico.

Premiér sa vyjadril, že nepovažuje spôsob úhrady leteniek ministra vnútra za problém, ktorý by si vyžadoval verejnú diskusiu. Nákup v hodnote presahujúcej 12-tisíc eur zaplatený v hotovosti podľa neho nie je ničím výnimočným ani nezákonným, keďže hotovostné platby sú na Slovensku stále povolené. Zdôraznil, že v konaní ministra nevidí žiadne pochybenie ani porušenie zákona, čo by dnes už jednoducho nebolo pravdou.

Povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu v sume nad jedno euro sa pritom posunula z 1. marca na 1. mája tohto roka. Zmena termínu reaguje na potrebu poskytnúť predávajúcim dostatočný čas na technickú prípravu, konštatoval v piatok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.

