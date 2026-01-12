Šutaj Eštok s partnerkou zaplatili za letenky 12 500 eur v keši: Dovolenkovali v Dubaji, prokuratúra prípad uzavrela

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
Otázky okolo financovania dovolenky zostali, no vyšetrovanie je uzavreté.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok strávil koncom roka 2024 spolu s partnerkou niekoľko dní v Dubaji. Nešlo o pracovnú cestu, ale o súkromnú dovolenku, ktorá by sama osebe nevyvolala pozornosť, keby ju nesprevádzali nezvyčajné okolnosti.

Minister totiž za letenky v hodnote 12 500 eur zaplatil v hotovosti a rovnaký spôsob úhrady zvolil aj pri ubytovaní po prílete do Spojených arabských emirátov. Na nezvyčajné hotovostné platby upozornil portál Aktuality, pričom tému vo verejnom priestore otvorili aj mimoparlamentní Demokrati, ktorí poukázali na okolnosti cesty a žiadali ich preverenie zo strany orgánov činných v trestnom konaní.

Dovolenka sa dostala na verejnosť až dodatočne

Šutaj Eštok o ceste verejne neinformoval. Demokrati upozornili, že minister sa počas pobytu objavil aj na pretekoch Formuly 1 v Abú Zabí v spoločnosti finančníka Juraja Šaštinského, čo spolu s hotovostnými platbami vyvolalo otázky o transparentnosti financovania dovolenky.

Demokrati spolu s Nadáciou Zastavme korupciu podali trestné oznámenia pre podozrenie z prijatia nenáležitej výhody. Prokuratúra však po viac než roku prípad uzavrela, sťažnosti odmietla a polícia už kauzu ďalej nevyšetruje, hoci neboli vypočutí všetci aktéri a financovanie ubytovania nebolo detailne zdokladované.

