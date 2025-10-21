V oceáne sa deje niečo desivé: Na plážach sa objavili vyplavené delfíny s mutovaným mozgom. Ohrozené je aj zdravie ľudí

Ilustračné foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Vedci sú znepokojení.

Z oceánu prichádza ďalšie varovanie. Na plážach sa hromadia vyplavené telá delfínov s vážne poškodenými mozgovými tkanivami. Tento problém sa však netýka len morských živočíchov, ale aj ľudí. 

Na plážach Floridy sa v posledných mesiacoch objavujú vyplavené delfíny, ktorých mozog vykazuje znepokojujúce zmeny. Vedci varujú, že to, čo sa deje pod hladinou, môže mať veľmi vážne následky nielen pre morský ekosystém, ale aj pre zdravie ľudí, informuje Mail Online.

Vinníkom je klimatická kríza

Výskumníci z viacerých amerických inštitúcií preskúmali mozog 20 delfínov skákavých, ktoré uviazli v oblasti Indian River na Floride. Výsledky boli šokujúce – v ich tkanivách sa totiž našli extrémne množstvá toxínov, ktoré sa spájajú s neurodegeneratívnymi ochoreniami. Niektoré delfíny mali až 2 900-krát vyššiu hladinu jednej látky, ktorá pochádza zo siníc a z mikroskopických organizmov, než je bežné. Dôvodom je, že sinice a mikroskopické organizmy sa v dôsledku znečistenia a klimatickej krízy premnožujú.

Tieto toxíny napádajú mozgové bunky a spôsobujú zmeny podobné tým, ktoré nastávajú pri Alzheimerovej chorobe. U niektorých delfínov sa dokonca našli aj klasické znaky ochorenia, ako napríklad poškodené nervové spojenia.

Ilustračné foto: Unsplash

V ohrození je aj ľudstvo

Vedci preto varujú, že ak sú tieto toxíny schopné spôsobiť degeneráciu mozgu delfínov, ohrození môžu byť aj ľudia, ktorí žijú v rovnakom prostredí.

Doktor David Davis z Univerzity v Miami upozorňuje, že delfíny sú zrkadlom stavu oceánov, preto ak sa u nich objavia takéto závažné neurologické poruchy, ide o jasný signál, že niečo nie je v poriadku.

Rovnako znepokojivé je, že okres Miami-Dade zaznamenal v roku 2024 najvyššiu mieru Alzheimerovej choroby v USA. Mnohí odborníci sa preto čoraz viac prikláňajú k teórii, že toxíny zo siníc by mohli byť jedným z mnohých faktorov, ktoré prispievajú k vzniku tejto choroby aj u ľudí, najmä tých, ktorí dlhodobo žijú v blízkosti kontaminovaných vôd.

Podľa vedcov sa sinice síce môžu javiť ako neškodná zelená pena na hladine, ale v skutočnosti predstavujú vážnu hrozbu, v prípade, že ekologickú krízu nezačneme brať vážne.

