V obľúbenej dovolenkovej destinácii sa deje niečo strašné: Odborníci majú slzy v očiach, hovoria o katastrofe

Na plážach Gibraltárskeho prielivu a južného pobrežia Španielska sa hromadia tisíce ton agresívnych invazívnych morských rias z juhovýchodnej Ázie. Podľa miestnych ochrancov životného prostredia to predstavuje veľkú hrozbu pre biodiverzitu v regióne.

O probléme sa vie už vyše 10 rokov

Ako informuje The Guardian, od mája odstránil miestny úrad v Cádize z najobľúbenejšej mestskej pláže La Caleta 1 200 ton rias druhu Rugulopteryx okamurae, z toho 78 ton za jediný deň. Odborníci aj mieste úrady majú hlavu v smútku a zakaždým sa obávajú, čo prinesie ďalší deň. Ak fúka západný vietor, je im jasné, že opäť budú mať plné ruky práce.

Predpokladá sa, že podobne ako mnohé iné invazívne morské druhy sa riasa dostáva do balastných nádrží lodí, ktoré prechádzajú cez Suezský prieplav. Následne vypúšťajú nádrže v Stredozemnom mori. Trvalo len niečo málo vyše desaťročia, kým riasa kolonizovala Gibraltársky prieliv, veľkú časť južného pobrežia Španielska, Kanárske ostrovy, Azory a ďalšie miesta.

„Prvýkrát ju spozoroval výskumník z univerzity v Malage pred desiatimi rokmi v Ceute, ale úrady vždy reagujú príliš pomaly,“ vyjadril sa Juan José Vergara, profesor biológie na univerzite v Cádize. Dodal, že v prvej fáze invázie sa problém dá riešiť ešte relatívne ľahko.

Snaha dostať riasu pod kontrolu je márna

To, čo sa pozbiera na brehu, je len zlomok. Pod hladinou je rias omnoho viac. Teraz sa však riasa premnožila do takej miery, že snaha dostať ju pod kontrolu je ako boj s veternými mlynmi. Stáva sa, že po 10 až 15 rokoch sa veci opäť dostanú do normálu, avšak inváziu, aká momentálne trápi Španielsko, ešte nevideli.

Riasy ovplyvňujú krajinu okrem iného aj po ekonomickej stránke. Odrádzajú milovníkov surfovania, ale aj rybárov. Nehovoriac o peniazoch daňových poplatníkov, ktoré sa vynakladajú na likvidáciu.

Zatiaľ nie je jasné, či je poškodenie trvalé

Azda najviac znepokojujúci je vplyv riasy na biodiverzitu. Na pláži v La Calete vytlačila mnohé pôvodné rastliny. Zatiaľ nie je jasné, či ide o dočasné alebo nezvratné poškodenie. V regióne neexistuje žiaden prirodzený predátor, ktorý by sa staral o likvidáciu riasy. Navyše, vzhľadom na to, ako rýchlo sa množí a vstrebáva toxíny, je takmer nemožné vyhubiť ju.

V súčasnosti sa pozbierané riasy vyvážajú na skládku. Miestna spoločnosť však už požiadala o možnosť využívať Rugulopteryx okamurae na výrobu paliva či hnojiva. Španielsky zákon o invazívnych druhoch ale zakazuje ich komerčné využívanie, pokiaľ nepredstavujú hrozbu pre zdravie a bezpečnosť. Ak ale počin pomôže v eradikácii rias, biznis môže dostať výnimku.

Podľa odborníkov to je ale stále len malý krok vpred, ktorý nevyrieši komplexný problém. Obávajú sa toho, že to nepomôže zastaviť príval stoviek, ba dokonca tisícok ton rias na plážach.