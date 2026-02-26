V Nových Zámkoch sa zrazil vlak s kamiónom: Vodič zomrel na mieste, vo vozni bolo 17 ľudí

Na železničnom priecestí v Nových Zámkoch sa vo štvrtok zrazil vlak s kamiónom. Vodič nákladného auta zomrel. Vo vlaku bolo podľa prvotných informácií 17 osôb, z ktorých šesť utrpelo zranenia. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k zrážke s nákladným vozidlom. Následkom nárazu vypukol požiar kamióna aj vlaku,“ priblížila polícia.
Vodič kamióna zostal zakliesnený v kabíne. „Aj napriek snahe záchranných zložiek sa mužovi nepodarilo zachrániť život,“ doplnila. Zranených previezli na ošetrenie do nemocnice.
