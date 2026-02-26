Nové informácie v prípade zavraždenej tehotnej ženy v Partizánskom: Strelec môže dostať doživotie

V súvislosti s minuloročnou vraždou tehotnej ženy v Partizánskom podal prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne na Okresný súd Trenčín obžalobu na obvineného J. H. TASR o tom informoval hovorca Krajskej prokuratúry Trenčín Marián Sipavý.
Obžaloba sa týka obzvlášť závažného zločinu vraždy sčasti dokonaného a sčasti spáchaného v štádiu pokusu a zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.
Muž podľa polície 30. augusta minulého roku zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi. „Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie,“ doplnil Sipavý.
Čo sa vlastne stalo?
K vražde malo dôjsť 30. augusta pred druhou poobede. Páchateľ bol po čine na úteku. Ženu mal zasiahnuť štyrmi ranami do chrbta. Žena podľa dostupných informácií zraneniam na mieste podľahla. V dome sa mal v tom čase nachádzať aj jej priateľ, bol však v inej miestnosti. Pri pokuse o útek cez okno páchateľ zasiahol aj jeho. Muž však prežil a po príchode ho ošetrila záchranná služba.
Policajti na základe intenzívneho pátrania strelca zadržali, v zmysle zákona ho následne obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia.
