Nové informácie v prípade zavraždenej tehotnej ženy v Partizánskom: Strelec môže dostať doživotie

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Prípad otriasol Slovenskom.

V súvislosti s minuloročnou vraždou tehotnej ženy v Partizánskom podal prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne na Okresný súd Trenčín obžalobu na obvineného J. H. TASR o tom informoval hovorca Krajskej prokuratúry Trenčín Marián Sipavý.

Obžaloba sa týka obzvlášť závažného zločinu vraždy sčasti dokonaného a sčasti spáchaného v štádiu pokusu a zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Muž podľa polície 30. augusta minulého roku zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi. „Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie,“ doplnil Sipavý.

Čo sa vlastne stalo?

K vražde malo dôjsť 30. augusta pred druhou poobede. Páchateľ bol po čine na úteku. Ženu mal zasiahnuť štyrmi ranami do chrbta. Žena podľa dostupných informácií zraneniam na mieste podľahla. V dome sa mal v tom čase nachádzať aj jej priateľ, bol však v inej miestnosti. Pri pokuse o útek cez okno páchateľ zasiahol aj jeho. Muž však prežil a po príchode ho ošetrila záchranná služba.

Policajti na základe intenzívneho pátrania strelca zadržali, v zmysle zákona ho následne obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jej veličenstvo prehovorilo k národu v slovenčine: Kráľovná má pre nás odkaz, pripravila aj prekvapenie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac