V Moskve sa stretli Putin a Trumpov vyslanec: Rokovania o mierovom pláne pre Ukrajinu vyvolávajú napätie v EÚ

V Moskve sa v utorok popoludní začali rokovania medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a osobitným vyslancom amerického prezidenta Steveom Witkoffom. Prítomný je aj zať Donalda Trumpa Jared Kushner. Diskutovať by mali najmä o americkom mierovom pláne pre ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa agentúr AP, AFP a TASS.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým oznámil, že rokovania potrvajú „tak dlho, ako bude potrebné,“ a na americkej strane sa ich zúčastnia len Witkoff, Kushner a tlmočník. Na ruskej strane je okrem prezidenta prítomný jeho poradca Jurij Ušakov a osobitný vyslanec Kirill Dmitrijev.
Agentúra TASS píše, že amerických vyslancov pred rokovaním na letisku privítal práve Dmitrijev, ktorý s Witkoffom už niekoľkokrát rokoval. Absolvovali spoločný obed a prezreli si centrum Moskvy.
Witkoffa kritizujú aj vlastní
AFP pripomína, že Witkoff sa v tomto roku stretol s Putinom v Moskve už niekoľkokrát. Trumpov vyslanec je však terčom kritiky – napríklad aj zo strany americkej opozície – za svoj prístup v rokovaniach s Kremľom, keďže pôvodná verzia mierového plánu, na ktorého tvorbe sa podľa Bieleho domu podieľal aj Witkoff, bola pomerne ústretová k Moskve.
Európa je ostražitá
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v utorok varovala, že rozhovory v Moskve môžu zvýšiť tlak na Ukrajinu, aby súhlasila s ústupkami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý je na návšteve Írska, vyhlásil, že po rokovaniach od amerických vyslancov očakáva informácie o výsledkoch stretnutia a tom, či rozhovory o americkom mierovom pláne môžu pokročiť ďalej.
Stretnutie oboch vyjednávačov so Zelenským by sa podľa zdroja agentúry AFP z ukrajinskej delegácie mohlo uskutočniť už v stredu v Bruseli. Zatiaľ však dohoda o takejto schôdzke uzavretá nebola.
