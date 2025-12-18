V mori bude prvý duch: Vstupujeme do novej éry, trajekt zvládne navigáciu úplne sám

Ilustračná foto: Olegushka, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

Michaela Olexová
TASR
Projekt autonómnych lodí sa začal v roku 2020 pod vedením Nadácie Nippon.

Japonsko sa chystá spustiť prevádzku prvej autonómnej osobnej lode. Trajekt Olympia Dream Seto bude premávať medzi mestom Okajama na západe hlavného ostrova Honšú a ostrovom Šódo. TASR o tom píše podľa webu marineinsight.com.

Plavidlo už ako „autonómna loď“ získalo oficiálny certifikát od japonských úradov a historicky ako prvá loď na svete bude zabezpečovať prepravu bežných cestujúcich pomocou automatizovanej navigácie.

Cieľom projektu je riešiť nedostatok vyškolenej posádky a znížiť počet nehôd spôsobených ľudskou chybou.

Do riadenia bude môcť človek zasiahnuť v prípade nebezpečenstva

Olympia Dream Seto dokáže za určitých podmienok fungovať plne automaticky a jeho senzory detegujú okolie, upravujú kurz, vyhýbajú sa prekážkam a ovládajú kormidlo a vrtuľu.

Do riadenia lode bude môcť človek zasiahnuť v prípade hroziaceho nebezpečenstva. Plnú komerčnú prevádzku spustia ešte do konca fiškálneho roka 2025 (31. marca 2026).

Ilustračná foto: Unsplash (Marcus Woodbridge)

Projekt autonómnych lodí sa začal v roku 2020 pod vedením Nadácie Nippon v spolupráci s japonskými spoločnosťami v oblasti lodnej dopravy, stavby lodí, komunikácií a obchodu. Do konca marca budúceho roka by sa mali do autonómnej komerčnej prevádzky zapojiť ešte ďalšie tri plavidlá.

Výkonný riaditeľ nadácie Micujuki Unno uviedol, že Japonsko má v oblasti autonómnych osobných lodí náskok pred ostatnými krajinami, a preto úspech tohto projektu pomôže vytvoriť medzinárodné pravidlá pre autonómnu námornú plavbu.

