V meste sa objavil zvláštny kruhový objazd: Ľudia nešetria kritikou, takéto niečo ešte mnohí nevideli

Foto: Facebook - Trnava moje mesto (reprofoto)

Roland Brožkovič
Samospráva hovorí, že takéto riešenie má zlepšiť organizáciu dopravy.

Žijeme v ťažkých časoch a ľudia na Slovensku šetria všade, kde sa dá. Niekedy však šetria ja tam, kde sa už nedá. Najnovším príkladom je zvláštny kruhový objazd v Trnave, za ktorým stojí mesto.

V trnavskej štvrti Špíglsál vznikol na križovatke ulíc sv. Cyrila a Metoda, Poľná a Západná na mieste, kde bola predtým obyčajná križovatka s hlavnou cestou, nový kruhový objazd. Kompetentní si s tým však veľa práce nedali, odstránili značky, pridali nové a na cestu jednoducho namaľovali nové čiary.

Riešenie má pomôcť

„Úprava je súčasťou realizácie dopravného značenia parkovacej zóny Špíglsál 3. Cieľom zmeny je zlepšiť organizáciu dopravy a zvýšiť prehľadnosť prejazdu týmto úsekom,“ tvrdí mesto na svojom webe. V minulosti preto podobný postup už neraz zvolili.

Na Facebooku sa však spustila lavína kritiky a ľudia rozhodne nešetria tvrdými slovami. „Človek si občas myslí, že horšie už to byť nemôže… a potom príde niekto s novým nápadom,“ napísal jeden z používateľov. „Fascinuje ma ta brutálna premávka, ktorú tento skutok pomohol utíšiť. Konečne na tomto mieste nebudú tie každodenné havárie,“ ironizuje ďalší.

