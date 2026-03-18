Ferenčák končí v Hlase: Po kritike vedenia ho strana definitívne vylúčila

Poslanca Jána Ferenčáka vylúčili zo strany Hlas po vnútrostraníckom konflikte s jej vedením. Rozhodnutie padlo ešte v utorok večer na úrovni predsedníctva, pričom strana o ňom informovala až následne.
Ako informuje portál SME, návrh na jeho vylúčenie iniciovala okresná organizácia v Kežmarku, ktorú následne podporila aj krajská štruktúra. Vedenie strany tak pristúpilo k definitívnemu kroku v čase, keď napätie medzi Ferenčákom a šéfom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom eskalovalo.
Ostré slová a vážne obvinenia
Ferenčák v uplynulých dňoch verejne obvinil predsedu strany z politicky motivovaného tlaku. Tvrdí, že je terčom snahy o jeho diskreditáciu. „Kriminalizuje moju osobu a cez politickú objednávku ma chce diskriminovať,“ vyhlásil.
Jeho kritika prišla krátko po tom, ako prokuratúra zaistila tri pozemky patriace rodinnej firme. V prípade prebieha vyšetrovanie pre podozrenia z prijímania úplatku a legalizácie výnosov z trestnej činnosti.
Napriek vylúčeniu strana deklaruje, že počíta s jeho ďalšou podporou v parlamente.
