V meste na východe Slovenska krádeže v obchodoch už rieši polícia, do špeciálnej akcie nasadila viac než sto príslušníkov

Polícia v Prešovskom kraji zorganizovala v tomto týždni preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na krádeže v maloobchodných prevádzkach.
Do operácie nasadila 105 policajtov, ktorí skontrolovali 428 obchodov, 174 osôb a 38 pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb.
Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Ingrida Pavlovská, počas akcie polícia odhalila jednu krádež, tri priestupky proti verejnému poriadku a 16 priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Chceli tiež odradiť ľudí od krádeží
„Cieľom akcie bolo nielen odhaliť protiprávne konanie, ale aj preventívne pôsobiť na osoby, ktoré by sa mohli dopúšťať krádeží či inej protispoločenskej činnosti,“ vysvetlila Pavlovská. Dodala, že takéto opatrenia majú zároveň prispieť k zvýšeniu pocitu bezpečia občanov a ochrane ich majetku.
„Polícia v Prešovskom kraji naďalej venuje zvýšenú pozornosť prevencii a odhaľovaniu protiprávnej činnosti v maloobchodných prevádzkach,“ dodala Pavlovská.
Nahlásiť chybu v článku