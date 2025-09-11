Mimoriadny zásah v budove parlamentu: Do podateľne dorazila podozrivá obálka, zasahujú policajti aj hasiči so špecialistami

Nina Malovcová
Nechýbajú ani špecialisti v ochranných oblekoch.

V budove parlamentu dnes vypukol poplach. Do podateľne dorazila podozrivá obálka, ktorá okamžite spustila bezpečnostné opatrenia.

Ako informuje TV Markíza, na mieste zasahujú viaceré policajné aj hasičské zložky. Nechýbajú ani špecialisti v ochranných oblekoch, ktorí majú preveriť, či zásielka nepredstavuje hrozbu.

Obsah obálky zatiaľ nie je známy

Podrobnosti o tom, čo sa v obálke nachádza, zatiaľ nie sú k dispozícii, situáciu vyšetrujú a zisťujú ďalšie informácie. Parlamentná podateľňa je momentálne pod dohľadom bezpečnostných zložiek.

Rokovanie však nateraz prerušené nebolo.

Správu budeme aktualizovať.

Fico si protiruské sankcie berie opäť za „rukojemníka“: Ak nesplnia jeho podmienky, nepodporí ich

