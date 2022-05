V Louvri predstieral, že je starenka na vozíku. Potom z neho vyskočil a zaútočil tortou na Monu Lízu

Návštevníci najväčšieho múzea sveta Louvre, ostali v miernom šoku, keď si išli pozrieť najslávnejší obraz sveta. Medzi nimi sa nachádzal aj muž v prestrojení za ženu na invalidnom vozíku. Odrazu vyskočil a na obraz zaútočil tortou.

Svedkovia, ktorí sa o zážitok podelili na sociálnych sieťach, uviedli, že muž strhol zo svojej hlavy parochňu a s tortou v ruke sa vybral k obrazu Mony Lízy, uvádza portál LADBible.

Keďže sa pri slávnom obraze neustále nachádza množstvo návštevníkov múzea, tento zvláštny akt zachytili aj na video a zverejnili na sociálnej sieti.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

