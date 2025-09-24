Spomínate si ešte na ošiaľ, ktorý vznikol, keď si ľudia všimli, že je v logu reťazca Lidl ukrytá postava? Odvtedy už tento obraz nedokážu dostať z hlavy. Teraz sa možno stane to isté, a to s ďalšou populárnou značkou.
Tak schválne – zadívajte sa na logo spoločnosti Coca-Cola, ktoré je roky rovnaké, naprieč celým svetom, a skúste prísť na to, kde by sa mohol nachádzať skrytý odkaz. Poradíme vám: hľadajte ho v písmenách.
Pozornému oku neuniklo, že písmená „C“ nie sú rovnaké. A práve v nich sa ukrýva odpoveď. Alebo presnejšie, v tom druhom z nich, uvádza portál UNILAD.
Má sa v ňom ukrývať úsmev
Prezident firmy Logo, Richard Lau, vysvetlil, že spoločnosti dobre vedia, akú hodnotu má chytré logo, pretože dokáže spájať značku so zákazníkmi. Druhé písmeno „C“ použité v nápise Coca-Cola má podľa neho pre verejnosť neznámy význam.
Ako ste si mohli všimnúť, od toho prvého sa líši tým, že je zatočené na oboch stranách, čo môže evokovať ľudský úsmev. Keďže Coca-Cola kladie dôraz na šťastie a pocity radosti, dáva to zmysel.
Zákazník si tento detail možno ani len nevšimne, no podvedome v ňom vyvoláva príjemné asociácie spojené s nápojom, ktorý tak miluje.
