V kanalizácii našli niečo absolútne odporné: Z mazľavej príšery vážiacej 100 ton sa dvíha žalúdok aj expertom

Petra Sušaninová
Slabším povahám sa z tohto dvíha žalúdok.

Nie je žiadnym tajomstvom, že v toaletách neraz končí aj to, čo by nemalo, od kuracích kostí a oleja až po vložky, tampóny či plienky. Odpad, ktorý je následne potrebné z kanalizácie vybrať, je ako tá najhoršia nočná mora.

Nie je to nič pre slabé žalúdky

Ako informuje Mail Online, z kanalizačného systému v britskom Felthame odstránili obludu vážiacu vyše 100 ton. Išlo o stuhnutú hmotu pozostávajúcu najmä z vlhčených utierok, oleja a inej mastnoty. Masa bola zaseknutá v hĺbke 10 metrov pod úrovňou ulice a expertom trvalo viac ako mesiac, kým ju celú odstránili. Útvaru hovoria „fatberg“.

Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, odstránenie masy tuku a ďalšieho neporiadku je komplexnou a neľahkou úlohou. V niektorých prípadoch môže masa vážiť aj toľko, čo 25 slonov dokopy. Problém nastáva najmä na miestach, kde je potrubie veľmi úzke. Za krátky čas ho odpadom upchá niekoľko domácností.

Následky môžu byť katastrofálne

Expert Alexander Dudfield vysvetľuje, že ak dôjde k blokáde, následky môžu byť katastrofálne. Odpad niekadiaľ musí vyjsť von, či už na cestu, do rieky, alebo do domova nejakého nešťastníka. Navyše, v masách sa neraz ukrýva nielen kuchynský odpad či vlhčené utierky, ale dokonca aj drogy.

Aby bolo možné masu odstrániť, experti sa k nej museli dostať cez kanalizačnú šachtu, ktorá v priemere meria len 3 metre. Rôznymi spôsobmi z nej následne pracovníci odoberajú a vynášajú na skládku. Žiaľ, vlhčené utierky sú obrovským problémom a britská vláda ich plánuje zakázať.

Odborníci popisujú, že len za minulý mesiac odstránili z pobrežia Temže masu pozostávajúcu z 5 miliónov vlhčených utierok. Počas procesu natrafili aj na uteráky, šály, nohavice, rozvodový remeň z motora auta a dokonca aj sadu umelých zubných náhrad. Masa zabrala plochu dvoch tenisových ihrísk a miestami siahala do hĺbky jedného metra.

