V jedle bolo sklo: Pár jedol v známom bistre v Bratislave. Ostrá črepina mala žene porezať vnútro úst

Tvrdí, že navštívil prevádzku HANOI Bistro v mestskej časti Vrakuňa (Bratislava) spolu so ženou Natáliou. Všetko prebiehalo úplne štandardne. To sa zmenilo v momente, keď im na stole pristál tanier s kung paom. Počas jedenia Natáliu niečo náhle ostro porezalo. Zimmermann tvrdí, že to bolo bodnutie „doslova ako ihlou“. Namiesto toho Natália zistila, že okrem jedla má v ústach ostrý úlomok skla.
„Porezala si jazyk, napichla si podnebie, tiekla jej krv,“ opisuje muž dramatickú situáciu na svojom profile na sociálnej sieti Facebook. „Len čistou náhodou sa to zachytilo ešte v ústach. Nechcem si ani predstaviť, čo by sa stalo, keby to prehltla, a kde by to v jej tele skončilo.“
Prevádzka mala fungovať ďalej, akoby sa nič nestalo
Kung pao podľa neho nepatrí medzi jedlá, ktoré sa dajú pripraviť za pár minút. V reštaurácii sa podľa neho podobné jedlá pripravujú vo veľkom hrnci. „Je to jedlo z hrnca. Z jedného hrnca pre viacerých ľudí,“ opisuje.
O to viac ho zaskočila údajná reakcia zamestnancov: podnik nezatvorili. Prevádzka údajne „fungovala ďalej, akoby sa nič nestalo“.
„Človek by čakal, že zdravie zákazníkov bude prvoradé. Zjavne je však jedlo len biznis a peniaze sú viac než bezpečnosť. Úprimne – po chrbte mi prebehne mráz pri predstave, čo by sa stalo, keby to Natália prehltla. A čo keby to dostalo malé dieťa? Ja tam tak skoro určite nepôjdem. A možno by ste si mali veľmi dobre rozmyslieť, či tam pôjdete vy,“ uzatvára.
Čo nám hrozí po prehltnutí skla?
Ako informuje portál Poison, riziko spojené s prehltnutím skla závisí od veľkosti a ostrosti: „Ak ide o malý kúsok, pravdepodobne prejde tráviacim traktom bez vážnejších príznakov. Ak sa však prehltne väčší kus skla alebo úlomok s ostrými hranami, môže spôsobiť poranenie hrdla či čriev. Medzi možné symptómy patrí bolesť na hrudníku alebo v bruchu, krv v stolici, nafúknuté brucho a horúčka. Sklo môže poraniť hrdlo, pažerák, žalúdok a/alebo črevá.“
