V jedle bolo sklo: Pár jedol v známom bistre v Bratislave. Ostrá črepina mala žene porezať vnútro úst

Foto: Facebook.com (Kristian Roman Zimmermann)

Michaela Olexová
Príspevok zverejnil Kristian Roman Zimmermann.

Tvrdí, že navštívil prevádzku HANOI Bistro v mestskej časti Vrakuňa (Bratislava) spolu so ženou Natáliou. Všetko prebiehalo úplne štandardne. To sa zmenilo v momente, keď im na stole pristál tanier s kung paom. Počas jedenia Natáliu niečo náhle ostro porezalo. Zimmermann tvrdí, že to bolo bodnutie doslova ako ihlou“. Namiesto toho Natália zistila, že okrem jedla má v ústach ostrý úlomok skla.

„Porezala si jazyk, napichla si podnebie, tiekla jej krv,“ opisuje muž dramatickú situáciu na svojom profile na sociálnej sieti Facebook. „Len čistou náhodou sa to zachytilo ešte v ústach. Nechcem si ani predstaviť, čo by sa stalo, keby to prehltla, a kde by to v jej tele skončilo.“

Prevádzka mala fungovať ďalej, akoby sa nič nestalo

Kung pao podľa neho nepatrí medzi jedlá, ktoré sa dajú pripraviť za pár minút. V reštaurácii sa podľa neho podobné jedlá pripravujú vo veľkom hrnci. „Je to jedlo z hrnca. Z jedného hrnca pre viacerých ľudí,“ opisuje.

O to viac ho zaskočila údajná reakcia zamestnancov: podnik nezatvorili. Prevádzka údajne „fungovala ďalej, akoby sa nič nestalo“.

Ilustračná foto: interez.sk (Klaudia Bencúrová)

„Človek by čakal, že zdravie zákazníkov bude prvoradé. Zjavne je však jedlo len biznis a peniaze sú viac než bezpečnosť. Úprimne – po chrbte mi prebehne mráz pri predstave, čo by sa stalo, keby to Natália prehltla. A čo keby to dostalo malé dieťa? Ja tam tak skoro určite nepôjdem. A možno by ste si mali veľmi dobre rozmyslieť, či tam pôjdete vy,“ uzatvára.

Interez požiadal o vyjadrenie pobočku HANOI Bistro, článok budeme v prípade odpovede aktualizovať.

Čo nám hrozí po prehltnutí skla?

Ako informuje portál Poison, riziko spojené s prehltnutím skla závisí od veľkosti a ostrosti: „Ak ide o malý kúsok, pravdepodobne prejde tráviacim traktom bez vážnejších príznakov. Ak sa však prehltne väčší kus skla alebo úlomok s ostrými hranami, môže spôsobiť poranenie hrdla či čriev. Medzi možné symptómy patrí bolesť na hrudníku alebo v bruchu, krv v stolici, nafúknuté brucho a horúčka. Sklo môže poraniť hrdlo, pažerák, žalúdok a/alebo črevá.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Desaťtisíce tučniakov kruto hynú od hladu, zomrelo už 95 % dvoch populácií: Situácia je tragická,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Viktória bola na výcviku Národných obranných síl: Opísala, ako to tam vyzeralo a ktorý deň bol pre jej čatu najťažšíViktória bola na výcviku Národných obranných síl: Opísala, ako to tam vyzeralo a ktorý deň bol pre jej čatu najťažší
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac