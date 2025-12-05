Desaťtisíce tučniakov kruto hynú od hladu, zomrelo už 95 % dvoch populácií: Situácia je tragická, vyhliadky sú smutné

Klimatická kríza nie je len niečo na papieri, čo sa týka budúcich generácií. Život na Zemi ovplyvňuje už teraz, a to omnoho zásadnejšie, ako si zrejme neraz uvedomujeme. Odborníci bijú na poplach.
Zomierajú od hladu
Ako informuje The Guardian, viac ako 60 000 tučniakov v kolóniách na pobreží Južnej Afriky zahynulo na následky vyhladovania na smrť. Môže za to prudko klesajúce množstvo sardiniek, čo je následok klimatickej krízy, ale aj nadmerného rybolovu. Výskumy ukazujú, že medzi rokmi 2004 až 2012 zomrelo na ostrovoch Dassen Island a Robben Island až 95 % dvoch populácií.
Nejde pritom len o izolované straty v zmieňovaných populáciách, píšu odborníci v štúdii publikovanej prostredníctvom Ostrich: Journal of African Ornithology. Pri niektorých druhoch tučniakov došlo za posledných 30 rokov k zmenšeniu populácie až o 80 %. Africké tučniaky každoročne zhadzujú perie a dorastá im nové, aby ostali vodoodolné a uchovali si funkciu izolačnej vrstvy.
But wait… there’s more?! Another critically endangered African penguin chick has hatched at Penguin Coast, bringing the total up to seven. Any guesses what this year’s naming theme might be? pic.twitter.com/IwkyAXViBw
— Maryland Zoo (@marylandzoo) December 3, 2025
Obdobie výmeny trvá asi 21 dní a počas nich musia tučniaky ostať na súši. Za ten čas sa teda nekŕmia a aby prežili, potrebujú sa takpovediac vykŕmiť vopred. Ak nenájdu dostatok potravy pred týmto 21-dňovým obdobím alebo hneď po ňom, nemajú šancu prežiť.
Situácia je alarmujúca
Žiaľ, každým rokom sa množstvo sardiniek výrazne redukuje. Ide pritom o kľúčový prvok jedálnička tučniakov. Okrem spomínaného nadmerného rybolovu sardinky likvidujú aj zmeny v teplotách a v salinite vody. Znižuje to aj ich šance na úspešné rozmnožovanie.
V roku 2024 boli africké tučniaky vyhlásené za kriticky ohrozený druh, pričom experti narátali už len 10 000 párov schopných párenia. Ich šance na prežitie by mohla zvýšiť napríklad lepšia regulácia rybolovu. Odborníci pracujú na ich záchrane aj na súši. Snažia sa tučniaky chrániť pred predátormi a budujú umelé hniezda, ktoré zvyšujú šance, že sa mláďatá dožijú dospelosti.
V okolí šiestich najväčších kolónií tučniakov boli zakázané niektoré formy komerčného rybolovu. Žiaľ, zatiaľ sa situácia napriek snahe expertov nezlepšuje a vyhliadky do budúcnosti sú smutné.
