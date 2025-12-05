Desaťtisíce tučniakov kruto hynú od hladu, zomrelo už 95 % dvoch populácií: Situácia je tragická, vyhliadky sú smutné

Foto: D. Gordon E. Robertson, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Dve kolónie tučniakov prišli už o 95 % svojej populácie.

Klimatická kríza nie je len niečo na papieri, čo sa týka budúcich generácií. Život na Zemi ovplyvňuje už teraz, a to omnoho zásadnejšie, ako si zrejme neraz uvedomujeme. Odborníci bijú na poplach.

Zomierajú od hladu

Ako informuje The Guardian, viac ako 60 000 tučniakov v kolóniách na pobreží Južnej Afriky zahynulo na následky vyhladovania na smrť. Môže za to prudko klesajúce množstvo sardiniek, čo je následok klimatickej krízy, ale aj nadmerného rybolovu. Výskumy ukazujú, že medzi rokmi 2004 až 2012 zomrelo na ostrovoch Dassen Island a Robben Island až 95 % dvoch populácií.

Nejde pritom len o izolované straty v zmieňovaných populáciách, píšu odborníci v štúdii publikovanej prostredníctvom Ostrich: Journal of African Ornithology. Pri niektorých druhoch tučniakov došlo za posledných 30 rokov k zmenšeniu populácie až o 80 %. Africké tučniaky každoročne zhadzujú perie a dorastá im nové, aby ostali vodoodolné a uchovali si funkciu izolačnej vrstvy.

Obdobie výmeny trvá asi 21 dní a počas nich musia tučniaky ostať na súši. Za ten čas sa teda nekŕmia a aby prežili, potrebujú sa takpovediac vykŕmiť vopred. Ak nenájdu dostatok potravy pred týmto 21-dňovým obdobím alebo hneď po ňom, nemajú šancu prežiť.

Situácia je alarmujúca

Žiaľ, každým rokom sa množstvo sardiniek výrazne redukuje. Ide pritom o kľúčový prvok jedálnička tučniakov. Okrem spomínaného nadmerného rybolovu sardinky likvidujú aj zmeny v teplotách a v salinite vody. Znižuje to aj ich šance na úspešné rozmnožovanie.

Foto: Pexels

V roku 2024 boli africké tučniaky vyhlásené za kriticky ohrozený druh, pričom experti narátali už len 10 000 párov schopných párenia. Ich šance na prežitie by mohla zvýšiť napríklad lepšia regulácia rybolovu. Odborníci pracujú na ich záchrane aj na súši. Snažia sa tučniaky chrániť pred predátormi a budujú umelé hniezda, ktoré zvyšujú šance, že sa mláďatá dožijú dospelosti.

V okolí šiestich najväčších kolónií tučniakov boli zakázané niektoré formy komerčného rybolovu. Žiaľ, zatiaľ sa situácia napriek snahe expertov nezlepšuje a vyhliadky do budúcnosti sú smutné.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Odborníci sú v šoku: Na oblohe sa zjavil zvláštny úkaz, niečo takéto ste zrejme ešte…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Viktória bola na výcviku Národných obranných síl: Opísala, ako to tam vyzeralo a ktorý deň bol pre jej čatu najťažšíViktória bola na výcviku Národných obranných síl: Opísala, ako to tam vyzeralo a ktorý deň bol pre jej čatu najťažší
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac