Moderátor Juraj Bača odhalil svoje súkromie. Toto je dôvod, prečo fanúšikovia jeho syna neuvidia

Otcovstvo si naplno užíva a opisuje ho ako najkrajšie obdobie svojho života.

Otcovstvo vie človeku obrátiť život naruby, ale väčšinou tým najkrajším spôsobom. Pre Juraja Baču je každý deň so synčekom malým darom, ktorý ho učí tešiť sa aj z obyčajných chvíľ.

Ako prezradil sympatický moderátor denníku Nový čas pre ženy, prvých šesť mesiacov so synom mu otvorilo celkom nový vesmír plný lásky a prirodzenej radosti. Otecko úprimne priznáva, že realita prekonala všetky jeho očakávania a namiesto obáv sa dostavil pokoj a pocit naplnenia.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Juraj Bača (@jurajbaca)

Najkrajšie obdobie života

Juraj Bača nevníma prvé mesiace s bábätkom ako obdobie plné chaosu či únavy, ale práve naopak, ako čas plný radosti, energie a zvláštneho vnútorného pokoja. Vníma ich najmä cez radosť, energiu a pocit, že zažíva niečo výnimočné. „Je to super. Ja hovorím, že je to rock and roll a najkrajšie obdobie a ten najkrajší zážitok, ktorý podľa mňa človek môže v živote zažiť. Ten úsmev, keď sa ten malý človiečik prebudí a pozerá na vás…“ priznal.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Juraj Bača (@jurajbaca)


Dodáva aj, že obavy, ktorými ho strašili ešte pred narodením synčeka, sa vôbec nenaplnili. „Keď sme bábätko ešte len čakali, tak veľa ľudí hovorilo: To vám skončí život. To sa rozlúč s hentým a tamtým. Ale u nás to tak vôbec nie je. Nemám pocit, že by som o niečo prichádzal, alebo že by som musel niečo obetovať.“

Ochrana súkromia je pre nich prvoradá

