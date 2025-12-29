V činohre SND končia veľké mená: Päť výrazných hercov dostalo výpoveď, dôvody spochybňujú

Umelecký súbor Činohry Slovenského národného divadla čaká od nového roka výrazná personálna zmena. Stály súbor sa zúži o päť mien, ktoré patria medzi výrazné a dlhodobo vyťažené osobnosti divadla.
Podľa informácií Denníka N dostali výpoveď Roman Poláčik, Martin Šalacha, Daniel Žulčák, Anna Magdaléna Hroboňová a Táňa Pauhofová. Vedenie divadla uvádza ako dôvod konsolidáciu a potrebu úspor. Dotknutí herci však upozorňujú, že napriek výpovediam majú v divadle naďalej hrať ako externí spolupracovníci, čo podľa nich spochybňuje ekonomickú logiku rozhodnutia.
Oceňovaní herci mimo stáleho súboru
Najviac pozornosti púta situácia okolo Romana Poláčika, ktorý v uplynulej sezóne získal cenu Dosky za najlepší mužský herecký výkon. Zdôraznil, že v aktuálnej sezóne účinkuje vo viacerých inscenáciách a aj po skončení zmluvy má na javisku pokračovať.
Podobný pohľad má aj Martin Šalacha, podľa ktorého fakty nenasvedčujú tomu, že by išlo o šetrenie. „Herci, ktorých sa to týka, sú vyťažení a majú kľúčové úlohy v repertoári,“ uviedol pre Denník N s tým, že činoherný súbor ponúkal vedeniu alternatívne riešenia bez prepúšťania.
Čo odkazuje vedenie divadla
Slovenské národné divadlo reaguje tým, že personálne zmeny sú súčasťou širších konsolidačných opatrení a netýkajú sa výlučne činohry. Podľa stanoviska vedenia ide o snahu stabilizovať hospodárenie inštitúcie a zachovať prevádzku divadla v rámci dostupných rozpočtových možností.
Zároveň deklaruje, že s viacerými dotknutými hercami ráta aj naďalej formou externého účinkovania. Poverená generálna riaditeľka Zuzana Ťapáková však zatiaľ Denníku N neodpovedala na otázky, akú konkrétnu finančnú úsporu majú výpovede priniesť ani prečo sa dotkli práve oceňovaných a vyťažených členov súboru.
