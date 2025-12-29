V činohre SND končia veľké mená: Päť výrazných hercov dostalo výpoveď, dôvody spochybňujú

Foto: SITA/Milan Illík

Nina Malovcová
Kríza v kultúre
V činohre Slovenského národného divadla končí päť známych hercov.

Umelecký súbor Činohry Slovenského národného divadla čaká od nového roka výrazná personálna zmena. Stály súbor sa zúži o päť mien, ktoré patria medzi výrazné a dlhodobo vyťažené osobnosti divadla.

Podľa informácií Denníka N dostali výpoveď Roman Poláčik, Martin Šalacha, Daniel Žulčák, Anna Magdaléna Hroboňová a Táňa Pauhofová. Vedenie divadla uvádza ako dôvod konsolidáciu a potrebu úspor. Dotknutí herci však upozorňujú, že napriek výpovediam majú v divadle naďalej hrať ako externí spolupracovníci, čo podľa nich spochybňuje ekonomickú logiku rozhodnutia.

Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
Predajňová končí ako generálna riaditeľka Slovenského národného múzea: Oznámiť to mala počas vianočného bilancovania
2.
Situácia v STVR sa zhoršuje: PS podáva podnet na Európsku komisiu, hovorí o rozpore s európskou legislatívou
3.
Kríza vo Fonde na podporu umenia sa prehlbuje: Otvorená kultúra žiada zásah NKÚ, hovorí o zneužívaní verejných peňazí
Zobraziť všetky články (110)

Oceňovaní herci mimo stáleho súboru

Najviac pozornosti púta situácia okolo Romana Poláčika, ktorý v uplynulej sezóne získal cenu Dosky za najlepší mužský herecký výkon. Zdôraznil, že v aktuálnej sezóne účinkuje vo viacerých inscenáciách a aj po skončení zmluvy má na javisku pokračovať.

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Podobný pohľad má aj Martin Šalacha, podľa ktorého fakty nenasvedčujú tomu, že by išlo o šetrenie. „Herci, ktorých sa to týka, sú vyťažení a majú kľúčové úlohy v repertoári,“ uviedol pre Denník N s tým, že činoherný súbor ponúkal vedeniu alternatívne riešenia bez prepúšťania.

Čo odkazuje vedenie divadla

Slovenské národné divadlo reaguje tým, že personálne zmeny sú súčasťou širších konsolidačných opatrení a netýkajú sa výlučne činohry. Podľa stanoviska vedenia ide o snahu stabilizovať hospodárenie inštitúcie a zachovať prevádzku divadla v rámci dostupných rozpočtových možností.

Zároveň deklaruje, že s viacerými dotknutými hercami ráta aj naďalej formou externého účinkovania. Poverená generálna riaditeľka Zuzana Ťapáková však zatiaľ Denníku N neodpovedala na otázky, akú konkrétnu finančnú úsporu majú výpovede priniesť ani prečo sa dotkli práve oceňovaných a vyťažených členov súboru.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac