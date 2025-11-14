V Česku to ešte bude zaujímavé: Koalícia odmieta upraviť programové vyhlásenie podľa požiadaviek prezidenta

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
V koalícii vraj panuje jednoznačná zhoda, že sa upravovať nebude.

V rámci novej českej koalície strán ANO, SPD a Motoristi sebe panuje zhoda, že sa nebudú vracať k programovému vyhláseniu vlády ani ho upravovať podľa požiadaviek prezidenta Petra Pavla. Šéf Motoristov Petr Macinka a predseda SPD Tomio Okamura to oznámili novinárom po štvrtkovom rokovaní koaličnej rady, píše TASR podľa správ českých médií.

Podľa Macinku sa rokovanie sústredilo najmä na stredajšie stretnutie prezidenta s predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom, pričom koalícia riešila dve kľúčové témy – programové vyhlásenie vlády a konflikt záujmov, do ktorého by sa podľa Pavla mohol dostať Andrej Babiš, aby by bol vymenovaný za predsedu vlády.

Koalícia sa zhodla

V otázke programového vyhlásenia podľa Macinku panuje v koalícii jednoznačná zhoda, že sa upravovať nebude. Prezident chce, aby programové vyhlásenie obsahovalo okrem iného jasné stanovisko budúcej vlády k vojne na Ukrajine a zvyšovaniu výdavkov na obranu.

„Pre nás nie je prijateľné, aby sme upravovali naše programové vyhlásenie na základe námietok pána prezidenta,“ uviedol po rokovaní Okamura. Pokiaľ ide o konflikt záujmov, Macinka dodal, že diskusia sa zúžila na to, či Babiš vysvetlí svoj konflikt záujmov verejne, alebo iba v súkromí prezidentovi. Babiš po rokovaní uviedol, že spôsob riešenia svojho možného konfliktu záujmov oznámi tesne predtým, ako bude vymenovaný za premiéra

„Ak si to prezident želá, poviem to aj verejne,“ dodal. Kancelária prezidenta v tlačovej správe po stretnutí medzi Pavlom a Babišom uviedla, že ak Babiš verejne povie, ako svoj konflikt záujmov vyrieši a bude to súlade so zákonmi, hlava štátu je pripravená bezodkladne ho vymenovať za predsedu vlády. Nedostatočné vyriešenie konfliktu záujmov by podľa kancelárie prezidenta mohlo v budúcnosti ohroziť čerpanie prostriedkov z európskych fondov pre celú ČR.

Bývalý minister Miroslav Lajčák mal komunikovať so sexuálnym zvrhlíkom Jeffreyom Epsteinom. Dvojica si mala vymeniť…

