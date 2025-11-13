Bývalý minister Miroslav Lajčák mal komunikovať so sexuálnym zvrhlíkom Jeffreyom Epsteinom. Dvojica si mala vymeniť e-maily

Podľa odtajnených e-mailov z roku 2018 si Jeffrey Epstein vymenil správy aj s vtedajším ministrom zahraničných vecí Slovenska Miroslavom Lajčákom.
Epstein mu zaslal odkaz na článok o tom, že Donald Trump údajne prechádza psychickou krízou. Lajčák mu mal odpovedať, že o tejto téme už počul dosť, na čo Epstein reagoval, že s ním súhlasí. Informácie priniesla Markíza s tým, že ich pravosť nie je možné úplne overiť. Epstein mal v komunikácii volať Lajčáka familiárne „Miro“.
Spomínal sa aj inde
V inom e-maile z toho istého obdobia sa meno Lajčáka spomína aj v korešpondencii medzi Epsteinom a bývalým poradcom Donalda Trumpa Stevom Bannonom. Bannon v správe označil Lajčáka ako „predsedu OSN“, ktorý by mohol byť vhodným lídrom pre istý „európsky projekt“, ak by s tým Epstein súhlasil.
