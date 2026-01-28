V Bratislave teraz zaparkujete zadarmo: Hlavné mesto má problémy s aplikáciou a pozastavilo kontroly

Hlavné mesto hlási v stredu výpadok systému Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS). Kontrola parkovacích lístkov v zónach PAAS je tak dočasne pozastavená. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Z dôvodu technickej chyby aktuálne nefunguje úhrada parkovného v zónach PAAS. Do odvolania tak nebude prebiehať kontrola úhrady parkovného,“ konštatuje bratislavský magistrát. Hlavné mesto ubezpečuje, že na riešení problému pracuje a o opätovnom spustení kontroly bude informovať.
