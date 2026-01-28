Matovičovci sa obávajú nového etického kódexu poslanca: Vláda ich vraj bude šikanovať

Reprofoto: Facebook/Veronika Remišová

Nina Malovcová
TASR
Opozícia kritizuje nový kódex poslancov.

Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko – Za ľudí kritizujú návrh etického kódexu poslanca. Obávajú sa, že koalícia ho bude využívať na šikanu opozície. Vyplýva to z vyjadrení poslancov na stredajšej tlačovej konferencii.

„Etický kódex tak, ako je navrhnutý vládnou koalíciou, je veľmi široko napísaný a dá sa vykladať rôznym spôsobom. Ide o zjavný politický nástroj koalície voči opozícii,“ skonštatoval poslanec a exminister vnútra Roman Mikulec (Slovensko – Za ľudí).

Remišová upozorňuje na dvojaký meter

Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová si tiež myslí, že etický kódex bude šikanovať zástupcov opozície, no prehliadať zlyhania koaličných predstaviteľov. Kritizovala pritom správanie a viaceré kroky zástupcov koalície.

Upozornila, že viacerí koaliční predstavitelia boli s osobou, ktorú česká polícia zadržala pre podozrenie zo špionáže pre Čínu a obvinila z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc. Poslanci z klubu Slovensko – Za ľudí kritizovali tiež návrh rokovacieho poriadku z dielne koalície. Avizovali, že k nim predložia pozmeňujúce návrhy.

