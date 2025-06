Užite si posledný horúci deň: Valia sa na nás búrky a ochladenie. Vieme, kedy sa počasie pokazí a ako dlho to bude trvať

Leto na Slovensko neoficiálne dorazilo skôr, ako ukazuje kalendár. Vzduch je horúci, obloha prevažne modrá a teploty sa šplhajú k tropickým hodnotám. No ako to už býva, táto letná idylka má aj svoju tienistú stránku. Dusno, búrky a prudké zmeny počasia môžu narobiť problémy tým, ktorí sa už vidia pri vode. Najmä koniec víkendu môže mnohých nepríjemne prekvapiť.

Podľa predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa bude aj v nasledujúcich dňoch nad naším územím udržiavať veľmi teplý vzduch, ktorý k nám prúdi od juhozápadu. V pozadí sa však vlní studený front, ktorý počas víkendu výrazne ovplyvní počasie.

Atmosféra je už teraz nestabilná, čo sa potvrdilo aj včera večer na severozápade Slovenska. Podľa iMeteo tam udreli silné búrky, ktoré priniesli nárazový vietor, veľké krúpy a dokonca aj zriedkavý optický úkaz.

Nad severom Slovenska sa objavili supercely aj zvláštny oblak

Silné búrky, ktoré sa včera večer prehnali severozápadom Slovenska a priľahlou Moravou a Poľskom, postupovali ďalej na severovýchod a priniesli silný vietor s nárazmi až 100 km/h, ako aj supercelárne búrky s výskytom veľkých krúp. V ich okolí vznikali ďalšie nové búrky, pričom najaktívnejšou oblasťou bol Žilinský kraj. Na poľskom pohraničí sa dokonca začal formovať rozsiahlejší búrkový systém.

Z Burkovho vrchu pri Čadci sa podarilo zachytiť aj zaujímavý jav nazývaný scud cloud. Ide o oblak, ktorý sa tvorí v nízkej výške a môže na prvý pohľad pripomínať trombu alebo tornádo. Rozdielom je, že scud cloud nerotuje. Vzniká tak, že vzduch kondenzuje a pomaly stúpa smerom k základni búrkového oblaku.

Piatok bude veľmi teplý, lokálne dusný a s búrkami

Dnešný deň bude na väčšine územia jasný až polojasný. Miestami sa však dočasne oblačnosť zväčší a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Ráno sa lokálne môže objaviť aj hmla. Očakáva sa mimoriadne teplé počasie s maximálnymi teplotami od 28 °C do 33 °C, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši, na Horehroní a miestami aj v Trenčianskom kraji bude okolo 26 °C.

Na horách vo výške 1500 metrov bude približne 17 °C. Fúkať bude južný až juhozápadný vietor s rýchlosťou 2 až 7 m/s, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Zrážky budú ojedinelé, väčšinou do 3 mm, pri búrkach ojedinele do 10 mm.

V sobotu bude stále veľmi teplo, no búrky budú pribúdať

V sobotu bude spočiatku v noci len málo oblačnosti, no počas dňa bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. V noci sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky, cez deň ich bude viac a kde-tu sa pridajú aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Miestami bude veľmi teplo a dusno. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať medzi 15 °C až 20 °C, v údoliach môže klesnúť na 13 °C.

Najvyššia denná teplota dosiahne 28 °C až 33 °C, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši, Horehroní a kde-tu aj v Trenčianskom kraji bude chladnejšie, 22 °C až 27 °C. Fúkať bude slabý vietor, v noci na západe prechodne severný rýchlosťou 3 až 9 m/s. Cez deň bude fúkať južný vietor s rýchlosťou 2 až 7 m/s, pri búrkach môže opäť zosilnieť.

Nedeľa prinesie zlom

V nedeľu bude počasie ovplyvňovať studený front, ktorý postupuje cez naše územie smerom na juhovýchod. Očakáva sa prevažne veľká oblačnosť, len v noci a dopoludnia môže byť na niektorých miestach menej oblačnosti. V priebehu dňa sa na viacerých miestach objavia prehánky, dážď a lokálne aj búrky. Niektoré môžu byť prudké. Miestami bude dusno.

Najnižšia nočná teplota klesne na 15 °C až 20 °C, v údoliach ojedinele okolo 13 °C. Denné teploty sa budú pohybovať medzi 19 °C až 26 °C, na juhu a východe krajiny môže byť miestami až 33 °C. V noci bude prevažne slabý vietor. Cez deň začne fúkať južný až juhozápadný, neskôr západný až severozápadný vietor s rýchlosťou 3 až 9 m/s, v nárazoch ojedinele až do 15 m/s. Nad pásmom lesa môže vietor prechodne dosiahnuť silu víchrice.

Pondelok prinesie citeľné ochladenie

Ak ste si na tropické teploty a letnú atmosféru počas víkendu zvykli, pondelok vás môže nepríjemne prekvapiť. Studený front, ktorý prejde cez Slovensko v nedeľu, za sebou stiahne chladnejší vzduch, a ten pocítite hneď ráno aj počas dňa. Obloha bude spočiatku ešte zatiahnutá alebo premenlivo oblačná, miestami sa pridajú aj prehánky či slabý dážď.

Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj posledné nočné búrky, no tie by už mali byť výnimočné. Ráno sa teploty prepadnú na 14 °C až 9 °C, v dolinách môže byť dokonca len okolo 7 °C. Poobede sa síce mierne oteplí, no tropické hodnoty rozhodne nečakajte. Denná teplota sa bude pohybovať najčastejšie medzi 19 °C až 24 °C, na severe Slovenska miestami dokonca len okolo 17 °C.

Po víkende plnom dusna a bleskov sa tak Slovensko zobudí do citeľne sviežejšieho, ak nie rovno chladného dňa. Ak vás teda čaká pondelková ranná cesta do práce či školy, bunda alebo mikina sa vám určite zíde.