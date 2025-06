Musk zhodil „časovanú bombu“ na Trumpa: Prezradil, že sa nachádza v nezverejnených dokumentoch o Epsteinovi

Bývalý poradca prezidenta USA Donalda Trumpa Elon Musk v stredu vyhlásil, že americká hlava štátu je spomenutá v dokumentoch o zosnulom sexuálnom delikventovi Jeffrey Epsteinovi, ktoré má k dispozícii vláda Spojených štátov. Podľa neho z tohto dôvodu všetky dokumenty týkajúce sa Epsteina doposiaľ nezverejnila, informuje TASR podľa portálu Euronews.

„(Donald Trump) je spomenutý v spisoch o Epsteinovi. To je skutočný dôvod, prečo neboli zverejnené,“ uviedol Musk na platforme X. Svoje tvrdenia nepodložil žiadnymi dôkazmi a nedodal, ako sa k spisom dostal.

Americké ministerstvo spravodlivosti disponuje záznamami o Epsteinovi, ktorý údajne zneužíval neplnoleté dievčatá. V roku 2019 spáchal samovraždu čakajúc vo väzení na súdny proces. Súd v New Yorku začal už v januári minulého roka zverejňovať odtajnené dokumenty súvisiace s Epsteinovým prípadom. V pôvodne neverejnom približne 1000-stranovom spise sa už vtedy spomínalo meno Donalda Trumpa, ktorý v tomto prípade však nikdy nebol obvinený zo žiadneho pochybenia.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025