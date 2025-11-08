Užijete si tu 20 °C aj v zime: Európsky raj láka na slnečné počasie, doprajete si ho aj za 500 eur na týždeň

Kým niektorí zimu priam zbožňujú a nevedia sa dočkať, kedy vyrazia na svah alebo na sánkovačku, ďalší sa len utiahnu do svojich domovov a čakajú, kedy sa už konečne oteplí. Ak patríte do druhej skupiny, aj v týchto mesiacoch si môžete urobiť výlet do destinácie, kde nebudete drkotať zubami.
A nemusíte cestovať na druhý koniec sveta. Síce sa v Európe ochladilo, no na niektorých miestach je predsa len teplejšie než u nás. Magazín Time Out priniesol zoznam destinácií, kde si užijete slnečné lúče aj v zime a podľa neho na najvyššie teploty láka tento skrytý raj.
Priemerná decembrová teplota 18 °C a v januári dokonca ešte o dva stupne viac – tak opisuje teplotnú situáciu na Kanárskych ostrovoch, ktoré politicky spadajú pod Španielsko a sú súčasťou Európskej únie, aj keď geograficky patria k Afrike. Kým poniektorí Slováci ich čaro už mali možnosť okúsiť, pre ďalších stále zostávajú málo známym klenotom.
Bez prestupu a za dobré ceny
Medzi najpopulárnejšie spomedzi nich patria Tenerife, Lanzarote a Fuerteventura a najvyššími teplotami sa v zimnom období pýši prvý spomínaný. Najnižšie ceny spiatočných leteniek na Tenerife štartujú na 89 eurách, no sú zväčša na dlhšie termíny. Za približne stovku si ich však viete prispôsobiť podľa seba.
Nás napríklad zaujali letenky v termíne od 24. novembra do 1. decembra v cene 111 eur. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair z Viedne priamo na Tenerife a s návratom do Budapešti. Let trvá niečo cez 5 hodín.
Ak sa obávate, že na takejto dovolenke miniete veľké množstvo peňazí, aj pri Tenerife platí, že týždeň vás tu môže stáť poriadny balík, no viete si ho užiť aj s nižším rozpočtom. Ako uvádzajú dáta portálu Budget Your Trip, ktoré vychádzajú z reálnych skúseností cestovateľov, nízkonákladová dovolenka vás tu môže stáť 476 eur na týždeň, pričom v tejto sume je zahrnuté aj ubytovanie a strava.
Nejde však o superlacnú destináciu, preto bude kľúčové, ako si ju naplánujete.
