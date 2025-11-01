Muž sa v Ružomberku pokúsil ukradnúť celý bankomat za pomoci lana: Neskončilo to podľa jeho predstáv

Dnes ráno došlo v Ružomberku k zvláštnemu incidentu. K jednému z miestnych bankomatov si to namieril muž so zámerom odniesť si jeho obsah.
Ako informuje portál TV Noviny, poškodenie bankomatu bolo spozorované až popoludní, no podľa ich informácií už pred piatou hodinou ráno sa pri ňom zdržiaval muž, ktorý mal na pláne krádež.
Neodniesol si nič
Mal vystúpiť z auta značky Škoda a snažiť sa vytrhnúť bankomat za pomoci lana. Podarilo sa mu ho síce poškodiť, avšak odišiel naprázdno.
