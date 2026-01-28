Už to prichádza: Pripravte sa na zhoršenie počasia, miestami budú podmienky nebezpečné. Bude aj snežiť

Po niekoľkých dňoch teplejšieho počasia, ktoré bolo na toto ročné obdobie nezvyčajné a spôsobilo topenie snehu aj uvoľňovanie zamrznutých vodných plôch, nastala na Slovensku výrazná zmena. Do našej oblasti sa opäť vracia zimný charakter počasia, objaví sa sneženie a prvé snehové vločky sa môžu ukázať už v najbližších hodinách.
Ako upozornil portál iMeteo, za zmenou počasia stojí rozsiahla oblasť nízkeho tlaku nad západnou a severozápadnou Európou, pričom samostatná tlaková níž sa prehlbuje nad severným Talianskom. Práve jej vývoj výrazne ovplyvní ďalší charakter zrážok na Slovensku.
Už počas noci z utorka na stredu prevládala jasná až polojasná obloha, miestami však bolo zamračené, s nízkou oblačnosťou a hmlisto. Ojedinele sa vyskytlo slabé sneženie alebo mrholenie, sem-tam aj mrznúce, ktoré spôsobilo poľadovicu. Nočné teploty klesli na 1 až -4 °C, v údoliach na niektorých miestach až k -6 °C.
Predpoveď na stredu
Počas dneška bude na väčšine územia oblačno až zamračené. Postupne sa objavia zrážky, ktoré budú mať v nižších polohách podobu dažďa, na strednom a východnom Slovensku však kde-tu prejdú do sneženia. Vodiči by mali počítať aj s ojedinelým výskytom poľadovice.
Denné maximá sa budú pohybovať od 0 do 5 °C, vo vyšších horských polohách okolo -2 °C. Vietor bude prevažne juhovýchodný s rýchlosťou 3 až 10 m/s, v nárazoch miestami až 15 m/s, pričom vo vysokých polohách môže byť prudký až búrlivý.
V Bratislave, Trnave, Trenčíne a Martine je dnes oblačné počasie s teplotami okolo 4 °C. Podobne je aj v Poprade. V Nitre, Žiline a Banskej Bystrici sa teploty pohybujú približne okolo 3 °C. Chladnejšie je na východe, v Košiciach a Prešove, kde sa očakávajú teploty okolo 1 °C a miestami aj zrážky.
Výhľad na štvrtok
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude vo štvrtok na Slovensku oblačno až zamračené. Na viacerých miestach sa očakávajú zrážky, ktoré budú mať najmä na strednom a východnom Slovensku podobu sneženia, v nižších polohách sa môže prechodne objaviť aj dážď alebo dážď so snehom.
Ráno a dopoludnia sa ojedinele môže vyskytnúť poľadovica. Najvyššia denná teplota dosiahne -1 až 4 °C, na juhu miestami okolo 5 °C. Vo výške 1 500 m nad morom sa bude teplota pohybovať približne okolo -3 °C. Vietor bude severný až severovýchodný, niekde zosilnie a najmä na horách môže byť opäť prudký.
