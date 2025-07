Už sa vie, kto zavraždil plukovníka SBU: K činu sa prihlásila neonacistická organizácia podozrivá z napojenia na Rusko

K účasti na vražde plukovníka ukrajinskej tajnej služby SBU Ivana Voronyča v Kyjeve sa prihlásila ukrajinská bunka medzinárodne zakázanej neonacistickej organizácie The Base (Základňa), ktorá je podozrivá z napojenia na Rusko. Uviedol to v stredu denník The Guardian.

Za smrť sú zodpovední muž a žena

Voronyča zastrelili minulý štvrtok ráno v metropole Ukrajiny z bezprostrednej blízkosti za denného svetla. SBU potom v nedeľu oznámila, že jej príslušníci v Kyjevskej oblasti zabili agentov ruskej tajnej služby FSB, ktorí sú pravdepodobne za vraždu plukovníka zodpovední. Pôvodne sa ich SBU podľa vyhlásenia snažila zadržať, ale pri zatýkaní kládli odpor a došlo k prestrelke.

SBU podľa agentúry Reuters uviedla, že za Voronyčovu smrť sú zodpovedné dve osoby – muž a žena. Neinformovala však, koľko údajných agentov FSB zomrelo pri nedeľňajšom incidente.

Vraj je to začiatok

The Base, ktorú založil v roku 2018 Američan Rinaldo Nazzaro a ktorá si kladie za cieľ zvrhnúť vládu USA, vyvolať rasovú vojnu a vytvoriť takzvaný biely etnoštát, pôsobí vo viacerých krajinách. Už niekoľko mesiacov ponúka svojim priaznivcom alebo záujemcom peniaze za cielené atentáty a útoky na kritickú infraštruktúru Ukrajiny, uviedol britský denník. Súvisí to podľa neho s obvineniami, že Nazzaro je špiónom Kremľa.

„Zastrelenie plukovníka SBU nie je koniec, ale len začiatok. Budeme pokračovať v našom boji, kým nezvíťazí spravodlivosť,“ uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na kanáli Telegram, ktorý je zrejme napojený na údajnú ukrajinskú bunku organizácie The Base, napísal The Guardian.

V tom istom príspevku, preloženom z ukrajinčiny, členovia skupiny dodali, že sú „hrdí na našich spolupracovníkov“, ktorí vykonali vraždu, a uviedli, že im nezáleží na tom, či ich neprajníci považujú za „teroristov a extrémistov“. V ďalšej správe odberateľom sa účet vyhráža aj iným ukrajinským verejným činiteľom a varuje, že „lov pokračuje“.

Nazzaro sa odmietol vyjadriť

Zdroje z oblasti boja proti terorizmu preskúmali tieto príspevky a podľa denníka uviedli, že sa zdajú dôveryhodné a predstavujú eskaláciu zo strany The Base, ktorá teraz buď schvaľuje vraždy na Ukrajine, alebo ich aj aktívne objednáva.

Extrémistická organizácia sa až donedávna verejne nestotožňovala s geopolitickými cieľmi ruského prezidenta Vladimira Putina. V apríli ale začala viesť povstanie, ktoré má podľa nej za cieľ vytvoriť etnoštát v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti s výlučne belošským obyvateľstvom. Na svoje účty na Telegrame nahrávala videá s podpaľačskými útokmi na zrejme policajné a vojenské vozidlá, elektrické rozvodne a iné ciele.

Nazzaro sa k ukrajinskej bunke a zabitiu Voronyča odmietol vyjadriť. „Nie som osobne zapojený do tohto incidentu a neviem, kto je zaň zodpovedný,“ dodal, keď ho zastihli na Telegrame.