Už sa vie, kto bol strelec z Brownovej univerzity: Muža dnes našli mŕtveho, Trump okamžite podnikol kroky

Americký prezident Donald Trump v piatok pozastavil lotériu, ktorá umožňuje žiadateľom získať zelenú kartu a tým právo na pobyt v Spojených štátoch. Ako dôvod uviedol, že tento program dovolil strelcovi na Brownovej univerzite vstúpiť do krajiny. Strelca, po ktorom pátrali niekoľko dní, našli medzičasom mŕtveho a je ním portugalský občan. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová v príspevku na sociálnej sieti X uviedla, že na Trumpov pokyn nariaďuje Úradu pre občianstvo a migráciu (USCIS) pozastaviť lotériový program. „Tento ohavný jedinec nemal byť nikdy vpustený do našej krajiny,“ uviedla.
Našli ho mŕtveho
V rámci programu je každoročne prostredníctvom lotérie k dispozícii až 50 000 zelených kariet pre ľudí z celého sveta.
Do vízovej lotérie sa v roku 2025 prihlásilo takmer 20 miliónov ľudí. Po výhre musia uchádzači prejsť previerkou, aby získali povolenie na vstup do krajiny. Lotériu vytvoril Kongres a Trumpov krok preto pravdepodobne vyvolá právne spory, usudzuje AP.
Strelca Claudia Nevesa Valenteho, bývalého študenta Brownovej univerzity, našli v piatok mŕtveho v sklade v štáte New Hampshire, kde spáchal samovraždu.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že Valente je zodpovedný za streľbu na Brownovej univerzite, kde zabil dvoch ľudí a ďalších deväť zranil, ako aj za zabitie profesora Massachusettského technologického inštitútu (MIT), ktorého v pondelok smrteľne postrelil v jeho dome. Pre agentúru AP to uviedol predstaviteľ orgánov činných v trestnom konaní. Úrady zatiaľ súvislosť medzi streľbami oficiálne nepotvrdili.
