Už o pár hodín neďaleko našich hraníc: Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu zvoláva mimoriadne stretnutie

Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) pri OSN Rafael Grossi zvoláva mimoriadne stretnutie v sídle organizácie vo Viedni na pondelok. Reaguje tak na kroky Spojených štátov, ktoré zaútočili na tri jadrové zariadenia v Iráne.

„Vzhľadom na naliehavú situáciu v Iráne zvolávam na zajtra mimoriadne zasadnutie Rady guvernérov,“ napísal v nedeľu Rafael Grossi na sociálnej sieti.

In light of the urgent situation in Iran, I am convening an emergency meeting of the @IAEAorg Board of Governors for tomorrow.

Najvyššia diplomatka Európskej únie Kaja Kallasová v nedeľu vyzvala na deeskaláciu a návrat k rokovaniam.

„Vyzývam všetky strany, aby ustúpili, vrátili sa k rokovaciemu stolu a zabránili ďalšej eskalácii,“ napísala Kallasová na sociálnej sieti a dodala, že Iránu nesmie byť dovolené vyvinúť jadrovú zbraň, a že ministri zahraničných vecí EÚ budú o situácii diskutovať v pondelok.

Iran must not be allowed to develop a nuclear weapon, as it would be a threat to international security.

I urge all sides to step back, return to the negotiating table and prevent further escalation.

EU Foreign Ministers will discuss the situation tomorrow.

— Kaja Kallas (@kajakallas) June 22, 2025