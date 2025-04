Už o pár dní ho uvidíme: „Ružový Mesiac“ bude tentoraz špeciálny. Svoju farbu ako obvykle nezmení

Priaznivci nočnej oblohy si tento víkend prídu na svoje. Približuje sa prvý jarný spln, ktorý je známy pod poetickým názvom „Ružový Mesiac“. Okrem estetického zážitku bude tentoraz zaujímavý aj tým, že sa Mesiac bude nachádzať v najvzdialenejšom bode svojej dráhy.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Práve vďaka tejto vzdialenosti bude spln pôsobiť o niečo menší než obvykle. Odborne sa takýto jav nazýva mikromesiac. Podľa informácií portálu iMeteo dosiahne spln svoj vrchol v noci z 12. na 13. apríla, presne o 2 hodine a 22 minúte stredoeurópskeho letného času.

Aj keď bude najjasnejší práve v tomto čase, Mesiac bude pozorovateľný vo svojej plnej kráse počas celého víkendu. Príležitosť sledovať tento úkaz tak budeme mať v sobotu aj v nedeľu večer.

Prečo sa volá ružový

Pomenovanie „Ružový Mesiac“ nevzniklo pre jeho farbu. Názov je odvodený od rozkvitnutých jarných rastlín, najmä od plazivého Phlox subulata (flox šidlolistý), divokej rastliny, ktorá je známa aj ako „ružový mach“. Tento fenomén je typický pre jarné obdobie vo východnej časti Severnej Ameriky, kde mali prírodné úkazy často silné symbolické významy.

Práve domorodé kultúry a neskôr aj roľnícke kalendáre v tomto regióne priradili jednotlivým splnom roka konkrétne názvy podľa prírodných javov, ktoré ich sprevádzali. Ak však budete pozorovať Mesiac tesne po západe slnka, môže sa zdať, že má jemne načervenalý alebo oranžový nádych. Tento optický efekt spôsobuje zemská atmosféra, ktorá pri nízkej výške nad obzorom rozptyľuje modré svetlo a prepúšťa len teplejšie tóny. V skutočnosti však samotný Mesiac nemení svoju farbu.

Mesiac vo vesmírnej geometrii

Z astronomického hľadiska je zaujímavé, že tentoraz bude Mesiac najďalej od Zeme, konkrétne vo vzdialenosti viac než 406-tisíc kilometrov. Keďže Mesiac obieha okolo Zeme po eliptickej dráhe, nie je stále rovnako vzdialený. Ak sa nachádza v bode, ktorý je najbližšie k Zemi a zároveň je v splne, hovoríme o supermesiaci.

Naopak, ak dosiahne spln v čase, keď je najďalej, vzniká mikromesiac. Pri mikromesiaci sa nám Mesiac javí ako menší a menej žiarivý než zvyčajne. Rozdiel v jeho veľkosti nie je obrovský, no pri pozorovaní splnu je viditeľný. Oproti supermesiacu môže byť mikromesiac napohľad menší približne o pätnásť percent. Zatiaľ čo supermesiac osvetľuje nočnú oblohu výraznejšie, mikromesiac pôsobí decentnejšie, no o to tajomnejšie.