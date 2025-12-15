Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém

Zima tu s nami ešte chvíľu bude, preto sme sa pozreli na rady odborníkov ohľadne toho, ako čo najviac ušetriť na spotrebe energie. Okrem toho kde ušetriť, sme sa pozreli aj na to, kde ľudia robia najčastejšie chyby.
Podľa odborníkov nám vie dobre nastavený termostat, správne vykurovanie a správne vetranie ušetriť aj 20 % nákladov. Bez jedinej investície. Naopak, nesprávnymi zlozvykmi zbytočne prichádzame o peniaze pri výslednej faktúre.
Malé a efektívne tipy
Medzi „lacné“ tipy patrí napríklad kúrenie na vyššie teploty iba tam, kde sa človek nachádza. V ostatných izbách nevypínať kúrenie úplne, ale temperovať, hoc aj na 17 stupňov. Úplne vypnutie v izbách sa neodporúča. Individuálnou otázkou je aj teplota – aj jeden alebo dva stupne nižšie dokážu ušetriť pár eur mesačne. A, samozrejme, zapletenie domu.
Ak sa bavíme o menších investíciách, v prvom rade treba odstrániť možné úniky tepla. Ľudia si často myslia, že najviac ušetria výmenou kotla, ale ak teplo „uteká“ stenou alebo oknami, žiadny kotol nepomôže.
Príkladom môžu byť staré okná. Často ich nie je nutné úplne vymeniť, nedolieha iba izolačná guma na oknách. Na starých oknách takisto chýba napríklad jedna sklenená tabuľa a podobne.
Malou a efektívnou investíciou je tiež aj vymenenie starých hlavíc na radiátoroch za novšie, termostatické ventily. Problémom sú, samozrejme, aj staršie radiátory.
Staršie liatinové potrebujú omnoho viac vody a boli stavané na kúrenie uhlím/drevom. V jednom takomto radiátore môže byt aj viac ako 50 litrov vody oproti novším, kde je kapacita od 5 do 15 litrov. Sú teda ľahšie, rýchlejšie sa ohrievajú a menej vody znamená nižšiu spotrebu energie a rýchlejšiu reguláciu teploty.
Netreba zabúdať aj na „zdravý rozum“. Často sa stáva, že ľudia majú radiátor zakrytý nábytkom alebo termostat umiestnený na nevhodnom mieste.
Nielen kúrenie, ale aj vetranie
Ak máte dobre nastavený termostat, kúrite len tam, kde treba, a nenechávate radiátory naplno celý deň, viete ušetriť desiatky eur bez jedinej investície. Veľa robí aj to, ako ľudia vetrajú – krátko a intenzívne, nie celý deň pootvorené okno. Najviac rozhoduje, koľko tepla dom stratí a ako rozumne človek s teplom narába.
Nahlásiť chybu v článku