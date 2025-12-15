Myslel si, že ide o náboj, realita bola oveľa vážnejšia: Polícia zasahovala pri Seredi, privolaný bol aj pyrotechnik

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
SITA
Desivý objav pri rieke Váh.

Pri Starom moste v Seredi našiel v sobotu 36-ročný muž podozrivý predmet, ktorý mu pripomínal náboj. Na miesto nálezu prišiel policajný pyrotechnik, ktorý predmet identifikoval ako nevybuchnutý delostrelecký granát z obdobia druhej svetovej vojny.

Muníciu polícia bezpečne odviezla, neskôr bude zlikvidovaná spolu s ďalšou starou muníciou. Polícia v súvislosti s týmto prípadom upozorňuje verejnosť na nebezpečenstvo manipulácie s neznámymi predmetmi.

Čo robiť pri objave podozrivého predmetu

„Ak sa vám podarí nájsť podozrivý predmet, nesnažte sa ním hýbať a ani ho nikam premiestňovať. Namiesto toho ihneď privolajte políciu. Aj niekoľko desiatok rokov stará a hrdzavá munícia môže byť totiž životu nebezpečná,“ varuje trnavská krajská polícia.

