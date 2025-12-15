Myslel si, že ide o náboj, realita bola oveľa vážnejšia: Polícia zasahovala pri Seredi, privolaný bol aj pyrotechnik

Pri Starom moste v Seredi našiel v sobotu 36-ročný muž podozrivý predmet, ktorý mu pripomínal náboj. Na miesto nálezu prišiel policajný pyrotechnik, ktorý predmet identifikoval ako nevybuchnutý delostrelecký granát z obdobia druhej svetovej vojny.
Muníciu polícia bezpečne odviezla, neskôr bude zlikvidovaná spolu s ďalšou starou muníciou. Polícia v súvislosti s týmto prípadom upozorňuje verejnosť na nebezpečenstvo manipulácie s neznámymi predmetmi.
Čo robiť pri objave podozrivého predmetu
„Ak sa vám podarí nájsť podozrivý predmet, nesnažte sa ním hýbať a ani ho nikam premiestňovať. Namiesto toho ihneď privolajte políciu. Aj niekoľko desiatok rokov stará a hrdzavá munícia môže byť totiž životu nebezpečná,“ varuje trnavská krajská polícia.
Odporúčané články
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku