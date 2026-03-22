„Už by nemala kamošku.“ Neveste sa nepáči výška družičky: Prikázala jej podpätok s výškou 20 cm

Občas očakávania nevesty dokážu naozaj prekvapiť. Dôkazom je nedávny virálny incident. Nevesta posunula svoje nároky o čosi ďalej, než je bežné. Jedna z družičiek sa na sociálnych sieťach priznala, že jej kamarátka stanovila pre svoje družičky presnú výšku – na obrade musia pôsobiť jednotne a byť „rovnako vysoké“.
Hoci je dnes úplne bežné, že nevesta vyberá družičkám šaty či doplnky, tento zásah už vyvoláva rozpaky. Diskusiu vie vždy vyvolať moment, keď sa požiadavky nevesty začnú približovať k absurdite. Príkladom je, keď sa rieši zmena farby vlasov, chudnutie alebo – ako v tomto prípade – povinnosť mať obuté extrémne vysoké lodičky, ktoré majú pridať až 20 centimetrov.
„Na dôvod sa nepýtajte.“
Družička menom Jordan nedávno zverejnila video, v ktorom ukázala svoju prípravu na zaujímavý svadobný „dress code“. Ako spomína The Sun, na záberoch vidno, ako sa doma potáca v extrémne vysokých podpätkoch, aby si na ne postupne zvykla. Čoskoro ich totiž bude musieť zvládnuť nosiť celý deň.
K videu doplnila: „Tréningová montáž, ako sa snažím rozchodiť 20-centimetrové lodičky kvôli požiadavke na výšku družičiek.“ S humorom dodala: „Vo svadobný deň bez pľuzgierov.“
@jordank_2 No wedding day blisters. #bridesmaids #moh #2026wedding #heels #looksmaxing
Neskôr vysvetlila, že nevesta trvá na tom, aby každá družička merala 170 centimetrov. So svojou „hrdou“ výškou 150 centimetrov k tomu ironicky poznamenala: „Na dôvod sa nepýtajte. Netuším.“
Video sa rýchlo stalo hitom a nazbieralo viac než 1,8 milióna pozretí. Reakcie ľudí na seba nenechali dlho čakať. „Slovné spojenie ‚požiadavka na výšku družičky‘ mi príde šialené,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalšia pridala vtip: „Ja som zas vyžadovala, aby moje družičky mali krvnú skupinu 0- a pozitívny test na obličky.“
Ozvala sa aj žena, ktorá mala svadbu len nedávno: „Ja som zakázala len modré rifle a biele šaty, a už to mi vyslúžilo prezývku nevesta Godzilla.“
Stovky komentárov opakujú dookola len: „Požadované čo?“ Mnohé ženy napísali, že ak by toto vyžadovala ich kamarátka, „už by nemala kamošku“. A niektorí dopĺňajú: „To má v pláne vydávať sa na horskej dráhe?“
Nahlásiť chybu v článku