Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch

Prešlo už 29 rokov odo dňa, keď prišla o život len 6-ročná JonBenét Ramsey. Polícia do dnešného dňa nevie, čo presne sa stalo a páchateľ nebol spravodlivo potrestaný. Prípad je opradený množstvom záhad a mnohí dúfajú, že moderné technológie by ho konečne mohli pomôcť rozlúsknuť.
Žili v luxuse
Ako sa dozvedáme z webu Biography, dievčatko menom JonBenét Patricia Ramsey sa narodilo 6. augusta 1990 v Atlante. Jej otec John bol veľmi úspešný obchodník, na konte mal milióny dolárov. Jej matka Patricia sa zas v roku 1977 stala Miss West Virginia. Rodičia dúfali, že vzhľadom na ich vlastné úspechy bude mať JonBenét, ale aj jej starší brat Burke, pred sebou svetlú budúcnosť. V roku 1991 sa rodina presťahovala do veľkého luxusného domu do Denveru. Vlastnili aj krásny prázdninový dom. Zdalo sa, že im nič nechýba a žijú si život ako vystrihnutý z filmu.
JonBenét sa už ako dieťa zúčastňovala súťaží po celej krajine a stala sa malou kráľovnou krásy. V čase, keď mala len 6 rokov, si na konto pripísala už niekoľko titulov a objavovala sa na obálkach magazínov. Podľa CNN bola síce len škôlkarkou, no naučila sa nosiť topánky s opätkami a profesionálne sa usmievať do objektívov fotoaparátov, čo mnohí kritizovali. Týždeň pred tragédiou sa JonBenétina tvár objavila na vianočnom sprievode. Jej otec sa neskôr vyjadril, že možno to bola najväčšia chyba a spečatilo to jej osud.
Koncom decembra v roku 1996 sa Ramseyovci vrátili domov z večere u priateľov. Patricia uložila JonBenét do postele. Netušila, že rodinná pohoda a rozprávka sa čoskoro zmenia na horor. Ďalší deň ráno našla Patricia podivný, rukou písaný 3-stranový list, v ktorom bola okrem iného žiadosť o výkupné. Páchatelia žiadali 118 000 dolárov (rovnakú sumu, akú dostal John Ramsey, prezident spoločnosti Access Graphics, ako svoju vianočnú prémiu, pričom len veľmi málo ľudí toto presné číslo poznalo) výmenou za dievčatko.
Našli telo bez známok života
Ako píše All That Is Interesting, rodičia okamžite zalarmovali políciu a do pátrania sa pustila celá rodina. Prehľadali celý dom, no JonBenét nikde nebolo. Až neskôr prišlo Johnovi na um pozrieť sa do pivnice, kde objavil telo svojej dcéry bez známok života. Okolo krku mala omotaný kábel. Okrem toho, že bola škrtená, utrpela niekoľko rán do hlavy a bola sexuálne zneužitá. Cez ústa mala prelepenú pásku a ruky mala zviazané nad hlavou. Jej telo bolo zabalené v bielej deke.
