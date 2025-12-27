Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Prípad ostáva nevyriešený do dnešného dňa.

Prešlo už 29 rokov odo dňa, keď prišla o život len 6-ročná JonBenét Ramsey. Polícia do dnešného dňa nevie, čo presne sa stalo a páchateľ nebol spravodlivo potrestaný. Prípad je opradený množstvom záhad a mnohí dúfajú, že moderné technológie by ho konečne mohli pomôcť rozlúsknuť.

Žili v luxuse

Ako sa dozvedáme z webu Biography, dievčatko menom JonBenét Patricia Ramsey sa narodilo 6. augusta 1990 v Atlante. Jej otec John bol veľmi úspešný obchodník, na konte mal milióny dolárov. Jej matka Patricia sa zas v roku 1977 stala Miss West Virginia. Rodičia dúfali, že vzhľadom na ich vlastné úspechy bude mať JonBenét, ale aj jej starší brat Burke, pred sebou svetlú budúcnosť. V roku 1991 sa rodina presťahovala do veľkého luxusného domu do Denveru. Vlastnili aj krásny prázdninový dom. Zdalo sa, že im nič nechýba a žijú si život ako vystrihnutý z filmu.

JonBenét sa už ako dieťa zúčastňovala súťaží po celej krajine a stala sa malou kráľovnou krásy. V čase, keď mala len 6 rokov, si na konto pripísala už niekoľko titulov a objavovala sa na obálkach magazínov. Podľa CNN bola síce len škôlkarkou, no naučila sa nosiť topánky s opätkami a profesionálne sa usmievať do objektívov fotoaparátov, čo mnohí kritizovali. Týždeň pred tragédiou sa JonBenétina tvár objavila na vianočnom sprievode. Jej otec sa neskôr vyjadril, že možno to bola najväčšia chyba a spečatilo to jej osud.

Foto: Profimedia

Koncom decembra v roku 1996 sa Ramseyovci vrátili domov z večere u priateľov. Patricia uložila JonBenét do postele. Netušila, že rodinná pohoda a rozprávka sa čoskoro zmenia na horor. Ďalší deň ráno našla Patricia podivný, rukou písaný 3-stranový list, v ktorom bola okrem iného žiadosť o výkupné. Páchatelia žiadali 118 000 dolárov (rovnakú sumu, akú dostal John Ramsey, prezident spoločnosti Access Graphics, ako svoju vianočnú prémiu, pričom len veľmi málo ľudí toto presné číslo poznalo) výmenou za dievčatko.

Našli telo bez známok života

Ako píše All That Is Interesting, rodičia okamžite zalarmovali políciu a do pátrania sa pustila celá rodina. Prehľadali celý dom, no JonBenét nikde nebolo. Až neskôr prišlo Johnovi na um pozrieť sa do pivnice, kde objavil telo svojej dcéry bez známok života. Okolo krku mala omotaný kábel. Okrem toho, že bola škrtená, utrpela niekoľko rán do hlavy a bola sexuálne zneužitá. Cez ústa mala prelepenú pásku a ruky mala zviazané nad hlavou. Jej telo bolo zabalené v bielej deke.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo sa dialo pred tragickou smrťou JonBenét;
  • prečo polícia podozrievala rodičov;
  • ako je možné, že páchateľ nebol dolapený;
  • ako sa obhajuje polícia.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac