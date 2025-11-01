Uteráky majú svoju životnosť a je kratšia, než si myslíte. Takto spoznáte, či už ste ho mali dávno vyhodiť

Kúpeľňové uteráky používate každý deň, takže nie je prekvapením, že sa rýchlo zašpinia a je potrebné ich často prať. V domácnosti tak máte automaticky viacero, aby ste ich mohli vymieňať, no aj tak sa časom začnú opotrebúvať. Viete ale, kedy je najvyšší čas uterák vyhodiť?
Ani tie najkvalitnejšie kúpeľňové uteráky nie sú vyrobené tak, aby vydržali navždy. Odborníci z Better Homes & Gardens preto dali dokopy zoznam siedmich vecí, ktoré by ste si mali všímať a zvážiť, či už nie je čas vyhodiť starý uterák a kúpiť si nový, vrátane počtu rokov, ktoré bežný uterák vydrží funkčný.
Čo si všímať?
Kúpeľňové uteráky majú jeden kľúčový účel: osušiť vás. Ak zistíte, že sa nedokážete osušiť tak, ako predtým, alebo že vysušiť sa trvá dlhšie, nie je to vaša vina, ale vina vašich uterákov. Sú už pravdepodobne staré, vysvetľuje odborníčka Lindsey Johnson. „Znamením, že je čas vymeniť uterák, je strata jeho nadýchanosti a absorpčných vlastností,“ hovorí.
Podľa Daelin Arney z Cozy Earth si zas treba všímať mäkkosť uterákov. „Uteráky môžu byť drsné na dotyk pre zvyšky telesných olejov a čistiacich prostriedkov, ktoré sa hromadia v tkanine. Tieto usadeniny môžu spôsobiť tuhosť a drsný pocit,“ uvádza. Nemusí to však byť vždy len opotrebovaním. Ak je váš uterák náhle drsný a máte ho len krátko, možno máte tvrdú vodu alebo používate nesprávny prací prostriedok.
Okrem dotyku by ste mali uteráky aj ovoňať. Uteráky môžu začať zapáchať z mnohých rôznych dôvodov. Môže to byť spôsobené osobou, ktorá ich používa, alebo tým, že je kúpeľňa zle vetraná. Ak však uterák vyperiete a stále zapácha, je to jasný znak, že je čas kúpiť nový.
