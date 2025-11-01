Uteráky majú svoju životnosť a je kratšia, než si myslíte. Takto spoznáte, či už ste ho mali dávno vyhodiť

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Nové uteráky by ste si mali kúpiť po kratšej dobe, než si myslíte.

Kúpeľňové uteráky používate každý deň, takže nie je prekvapením, že sa rýchlo zašpinia a je potrebné ich často prať. V domácnosti tak máte automaticky viacero, aby ste ich mohli vymieňať, no aj tak sa časom začnú opotrebúvať. Viete ale, kedy je najvyšší čas uterák vyhodiť?

Ani tie najkvalitnejšie kúpeľňové uteráky nie sú vyrobené tak, aby vydržali navždy. Odborníci z Better Homes & Gardens preto dali dokopy zoznam siedmich vecí, ktoré by ste si mali všímať a zvážiť, či už nie je čas vyhodiť starý uterák a kúpiť si nový, vrátane počtu rokov, ktoré bežný uterák vydrží funkčný.

Foto: Pexels

Čo si všímať?

Kúpeľňové uteráky majú jeden kľúčový účel: osušiť vás. Ak zistíte, že sa nedokážete osušiť tak, ako predtým, alebo že vysušiť sa trvá dlhšie, nie je to vaša vina, ale vina vašich uterákov. Sú už pravdepodobne staré, vysvetľuje odborníčka Lindsey Johnson. „Znamením, že je čas vymeniť uterák, je strata jeho nadýchanosti a absorpčných vlastností,“ hovorí.

Podľa Daelin Arney z Cozy Earth si zas treba všímať mäkkosť uterákov. „Uteráky môžu byť drsné na dotyk pre zvyšky telesných olejov a čistiacich prostriedkov, ktoré sa hromadia v tkanine. Tieto usadeniny môžu spôsobiť tuhosť a drsný pocit,“ uvádza. Nemusí to však byť vždy len opotrebovaním. Ak je váš uterák náhle drsný a máte ho len krátko, možno máte tvrdú vodu alebo používate nesprávny prací prostriedok.

Okrem dotyku by ste mali uteráky aj ovoňať. Uteráky môžu začať zapáchať z mnohých rôznych dôvodov. Môže to byť spôsobené osobou, ktorá ich používa, alebo tým, že je kúpeľňa zle vetraná. Ak však uterák vyperiete a stále zapácha, je to jasný znak, že je čas kúpiť nový.

Ako dlho vydržia kvalitné uteráky?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac