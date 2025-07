Ušla k moru a našla tam pokoj, ktorý jej doma chýba. Herečka Eva Pavlíková si leto vychutnáva plnými dúškami

Letné dni majú svoju neopakovateľnú atmosféru. Vôňa mora, slnečné lúče a bezstarostné chvíle oddychu dokážu nabiť energiou na celé mesiace. Práve takto prežíva leto aj herečka Eva Pavlíková, ktorá sa podelila o svoje dojmy zo zaslúženého oddychu pri mori.

Ako prezradila na svojom Instagrame, more ju fascinuje už od detstva a stále má pre ňu výnimočné čaro. Tentoraz zavítala do obľúbeného kúta Európy – na chorvátske pobrežie, konkrétne do oblasti Istrie. Miesta ako Vrsar či Poreč sú podľa nej ako stvorené na letný únik z každodennosti.

Sloboda, pokoj a vôňa mora

Pre Evu Pavlíkovú má leto pri mori výnimočné čaro, je to čas, keď môže spomaliť, nadýchnuť sa slanej vône a nechať sa unášať chvíľami, ktoré prinášajú pokoj.

„Od detstva ma fascinuje more. To nekonečno vody, vlhká vôňa, slaná priezračná tyrkysová voda, západy slnka, ranné plávanie, dobré jedlo, biele víno, čítanie kníh, „ničnemusenie“ a ničnerobenie… sladké bezvládie,“ vyznala sa herečka z lásky k prímorskej atmosfére, ktorá jej je mimoriadne blízka.

Spomienky, ktoré ostávajú