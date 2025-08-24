Ušetrite 10 až 20 eur na nádrž: Stačí zvoliť správnu tankovaciu stratégiu pred cestou, takto to vyzerá s cenami

Ilustračná foto: Unsplash

SITA
Tomáš Čapák
Zdražovanie pohonných hmôt sa nepredpokladá.

Slovenskí motoristi môžu byť spokojní s vývojom cien pohonných látok aj na konci dovolenkovej sezóny. Výrazné zdražovanie na slovenských pumpách už do konca letných prázdnin naši analytici nepredpokladajú. Zdražovanie by nemalo prísť ani začiatkom nového školského roka.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, ceny na našich pumpách by do konca augusta mohli prejsť veľmi malou rastovou korekciou, ale výraznejšie zdražovanie neočakáva, a to ani na začiatku septembra. „Dnešné ceny pomerne dobre odrážajú aktuálny profil dopytu a ponuky na trhu,“ dodal Boháček.

Analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík na budúci týždeň dokonca predpokladá naďalej mierny pokles cien pohonných látok, a to z dôvodu klesajúcich cien ropy. Ceny benzínov a nafty na slovenských pumpách budú podľa neho oscilovať na úrovni približne 1 až 2 centy za liter. „Ceny ropy sa v uplynulom týždni držali na najnižších úrovniach za posledné dva mesiace respektíve na úrovniach z roku 2021. Opätovný pokles cien ropy bude pozitívnym faktorom pre dovolenkárov aj dopravcov, najmä ak sa nižšie ceny ropy udržia aj naďalej, ako ukazuje aktuálny trend,“ dodal pre agentúru SITA Bajzík.

Ilustračné foto: Unsplash

V Poľsku je benzín lacnejší o 13 centov

Aj v druhej polovici augusta ceny pohonných látok ukazujú, že slovenskí motoristi stoja pri dovolenkových cestách autom pred dvoma odlišnými scenármi. Kto sa vyberie na dovolenku severnou trasou cez Poľsko či Česko, má istotu, že na palive ušetrí. V Poľsku je benzín lacnejší o 13 centov, v Česku o 9 centov, čo znamená úsporu 5 až 7 eur na jednu plnú nádrž. V prípade dlhších ciest do Chorvátska alebo Slovinska už rozdiely prakticky zanikajú, keďže ceny sa tu líšia len o pár centov a tankovanie v praxi určuje skôr poloha pumpy ako samotná cena.

Naopak, južné destinácie ako Grécko a Taliansko zostávajú pre motoristov jednoznačne najdrahšie. Liter benzínu je tu o 20 až 24 centov drahší než doma a pri nafte o 12 až 21 centov, čo môže pri dvoch cestách tam a späť zvýšiť dovolenkový rozpočet o desiatky eur. Rozdiel medzi najlacnejším Bulharskom a najdrahším Gréckom dosahuje až 52 centov na liter nafty a 46 centov na benzín. „Pri rodinnej dovolenke to nie je zanedbateľná položka,“ upozornil Boháček.

Foto: pexels

Ako ušetriť 10 až 20 eur na nádrž?

Kým Bulharsko či Poľsko podľa neho dlhodobo potvrdzujú status „palivových outsiderov“ Európy, západnejšie krajiny ako Rakúsko či Taliansko sú už citeľne drahšie, čo odráža aj vyššie daňové zaťaženie. „Výsledkom je, že tankovacia stratégia pred dovolenkou vie slovenským rodinám ušetriť, alebo naopak pridať do rozpočtu 10 až 20 eur na nádrž. Čo pri dlhšej trase a viacerých tankovaniach znamená rozdiel v stovkách eur za celé leto,“ konštatoval Boháček.

Priemerné ceny štandardného benzínu sa na domácich čerpacích staniciach v 33. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR znížili, pričom natural 95-oktánový benzín sa v priemere predával za 1,504 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili až o 4 centy lacnejšie, v priemere za cenu 1,422 €/l.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tragédia v dovolenkovej destinácii: Otec našiel svojich dvoch synov mŕtvych v hotelovej izbe, toto môže…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac