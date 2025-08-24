Ušetrite 10 až 20 eur na nádrž: Stačí zvoliť správnu tankovaciu stratégiu pred cestou, takto to vyzerá s cenami

Slovenskí motoristi môžu byť spokojní s vývojom cien pohonných látok aj na konci dovolenkovej sezóny. Výrazné zdražovanie na slovenských pumpách už do konca letných prázdnin naši analytici nepredpokladajú. Zdražovanie by nemalo prísť ani začiatkom nového školského roka.
Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, ceny na našich pumpách by do konca augusta mohli prejsť veľmi malou rastovou korekciou, ale výraznejšie zdražovanie neočakáva, a to ani na začiatku septembra. „Dnešné ceny pomerne dobre odrážajú aktuálny profil dopytu a ponuky na trhu,“ dodal Boháček.
Analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík na budúci týždeň dokonca predpokladá naďalej mierny pokles cien pohonných látok, a to z dôvodu klesajúcich cien ropy. Ceny benzínov a nafty na slovenských pumpách budú podľa neho oscilovať na úrovni približne 1 až 2 centy za liter. „Ceny ropy sa v uplynulom týždni držali na najnižších úrovniach za posledné dva mesiace respektíve na úrovniach z roku 2021. Opätovný pokles cien ropy bude pozitívnym faktorom pre dovolenkárov aj dopravcov, najmä ak sa nižšie ceny ropy udržia aj naďalej, ako ukazuje aktuálny trend,“ dodal pre agentúru SITA Bajzík.
V Poľsku je benzín lacnejší o 13 centov
Aj v druhej polovici augusta ceny pohonných látok ukazujú, že slovenskí motoristi stoja pri dovolenkových cestách autom pred dvoma odlišnými scenármi. Kto sa vyberie na dovolenku severnou trasou cez Poľsko či Česko, má istotu, že na palive ušetrí. V Poľsku je benzín lacnejší o 13 centov, v Česku o 9 centov, čo znamená úsporu 5 až 7 eur na jednu plnú nádrž. V prípade dlhších ciest do Chorvátska alebo Slovinska už rozdiely prakticky zanikajú, keďže ceny sa tu líšia len o pár centov a tankovanie v praxi určuje skôr poloha pumpy ako samotná cena.
Naopak, južné destinácie ako Grécko a Taliansko zostávajú pre motoristov jednoznačne najdrahšie. Liter benzínu je tu o 20 až 24 centov drahší než doma a pri nafte o 12 až 21 centov, čo môže pri dvoch cestách tam a späť zvýšiť dovolenkový rozpočet o desiatky eur. Rozdiel medzi najlacnejším Bulharskom a najdrahším Gréckom dosahuje až 52 centov na liter nafty a 46 centov na benzín. „Pri rodinnej dovolenke to nie je zanedbateľná položka,“ upozornil Boháček.
Ako ušetriť 10 až 20 eur na nádrž?
Kým Bulharsko či Poľsko podľa neho dlhodobo potvrdzujú status „palivových outsiderov“ Európy, západnejšie krajiny ako Rakúsko či Taliansko sú už citeľne drahšie, čo odráža aj vyššie daňové zaťaženie. „Výsledkom je, že tankovacia stratégia pred dovolenkou vie slovenským rodinám ušetriť, alebo naopak pridať do rozpočtu 10 až 20 eur na nádrž. Čo pri dlhšej trase a viacerých tankovaniach znamená rozdiel v stovkách eur za celé leto,“ konštatoval Boháček.
Priemerné ceny štandardného benzínu sa na domácich čerpacích staniciach v 33. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR znížili, pričom natural 95-oktánový benzín sa v priemere predával za 1,504 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili až o 4 centy lacnejšie, v priemere za cenu 1,422 €/l.
