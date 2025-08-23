Tragédia v dovolenkovej destinácii: Otec našiel svojich dvoch synov mŕtvych v hotelovej izbe, toto môže byť príčina

V istanbulskom hoteli našli dvoch holandských tínedžerov mŕtvych a ich otca previezli do nemocnice v šoku. Smrť chlapcov vo veku 15 a 17 rokov mohlo spôsobiť jedlo, ktoré zjedli v miestnej reštaurácii. Uviedli to v sobotu turecké médiá.
Podľa televíznej stanice NTV boli mladíci už mŕtvi, keď do hotela v istanbulskej štvrti Fatih, neďaleko Modrej mešity, dorazila polícia a záchranári. Médiá uviedli, že otec so synmi trávil dovolenku v Turecku a večer sa pravdepodobne vybrali na večeru na Taksimské námestie.
Päťdesiatsedemročný otec povedal polícii, že vtedy nič nejedol, uviedol portál Habertürk. Neskôr večer, po návrate do hotela, otec oslovil svojich synov, ale odpoveď neprišla. Televízia NTV uviedla, že hotelový zamestnanec začul, ako muž volá o pomoc. Dodala, že istanbulská polícia začala vyšetrovanie.
