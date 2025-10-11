Ušetria 23-tisíc ročne: Pár prišiel na spôsob ako žiť v známej európskej metropole za zlomok peňazí

Reprofoto: TikTok.com (@londonislandliving)

Michaela Olexová
Ak ste niekedy bývali v nájme vo väčšom meste, určite viete, že to nie je prechádzka ružovou záhradou.

Ceny sú vysoké, štandardy často nízke a dopyt ohromný. Svoje o tom vedia aj Sacha a Matt – dvojica z Londýna, ktorá sa v dôsledku nákladov na bývanie dostala na hranicu vyhorenia. Keď si uvedomili, že kvôli svojmu skromnému jednoizbovému bytu v Chiswicku prežívajú každý mesiac v napätí, s úzkosťou sledujú stav účtu a všetko ostatné ide bokom, rozhodli sa pre radikálny krok.

Začali hľadať alternatívy, ktoré by im umožnili žiť dôstojne bez toho, aby im nájom „zjedol“ väčšinu príjmu. A našli riešenie, ktoré by väčšine z nás možno ani nenapadlo. Zistili, že ak obetujú pohodlie priameho spojenia s pevninou, môžu výrazne ušetriť.

Dnes žijú v mimoriadne netradičnom bývaní – presťahovali sa na malý riečny ostrov na Temži, priamo v metropolitnom Londýne. Podľa denníka The Sun ide pravdepodobne o Tagg’s Island.

Ušetria šialené sumy, rozhodnutie neľutujú

Keď o svojom pláne povedali známym, stretli sa s veľkou kritikou. Ostrov totiž nemá most a jedinou možnosťou, ako sa dostať do práce či do mesta, je loď. Napriek varovaniam sa pár rozhodol riskovať a tvrdia, že získali oveľa viac než len nižšie účty za bývanie.

„Cítili sme sa stiesnene a potrebovali sme zmenu. Boli sme unavení z intenzívnej londýnskej rutiny,“ opísali pre The Sun. Na TikTok dnes pridávajú zábery zo svojho jedinečného života – napríklad rannú cestu motorovým člnom, počas ktorej Sacha sedí v župane, akoby išlo o úplne bežnú vec.

@londonislandliving An UNFILTERED reality of a morning drop off 😃 Dressing gown is @John Lewis Shoes are @Birkenstock Europe Love you bye xx #island #islandlife #funny #londonislandliving #londonlife ♬ Home sped up full song – .

Ich nový domov je malý bungalov, no nechýba mu moderné vybavenie: optické širokopásmové pripojenie, elektrina, plyn aj kanalizácia. Kuchyňa je plne vybavená, obývačka priestranná a pokojné prostredie ostrova im poskytuje niečo, čo v Londýne často chýba – pocit priestoru a pokoja.

Najväčším bonusom je však úspora. Ročne ušetria približne 20-tisíc libier (23 018 eur), ktoré by inak minuli na nájom v meste.

Cestu do práce im môže pokaziť rozbúrená rieka

Napriek pozitívam priznávajú, že život na ostrove nie je bez problémov. Doručovanie balíkov je prakticky nemožné – kuriéri na ostrov nechodia. Ďalšou komplikáciou sú pravidelné záplavy, ktoré sťažujú pohyb po ostrove. Najväčšou výzvou je však doprava. Rieka sa môže rýchlo rozbúriť a návrat domov po práci je v zlých poveternostných podmienkach poriadny adrenalín.

@londonislandliving When there is a will, there is a way👀 @Deliveroo you were fantastic, shall we try @Uber Eats next time?❤️ @wagamama the lack of sauce was very sad 🙁 #london #londonisland #islandliving #londonislandliving ♬ original sound – LondonIslandLiving

Pre tieto nepredvídateľné okolnosti museli zamestnávateľom oznámiť, že občas budú musieť pracovať z domu, ak sa cestovanie stane nebezpečným. Nakoniec, svoje špecifiká má aj odpadové hospodárstvo. Smetné koše musia odviezť loďou na pevninu: „Kvôli tým jazdám s kontajnermi mám pocit, akoby som sa pripravovala na šou Survivor,“ vtipkuje Sacha.

Dvojica však svoje rozhodnutie neľutuje. Život na ostrove im umožnil oslobodiť sa od londýnskeho stresu, ušetriť značnú sumu peňazí a zažiť niečo, čo je pre väčšinu z nás nepredstaviteľné – bývať v pokojnom, komunitnom prostredí uprostred veľkomesta, ale zároveň úplne mimo chaosu.

