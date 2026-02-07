USA tlačia na koniec vojny: Rusku a Ukrajine dali ultimátum, pozvali ich na ďalšie rokovania

Aktuálna správa
TASR
Tomáš Čapák
USA dali Rusku a Ukrajine čas na ukončenie vojny do júna, tvrdí Zelenskyj.

Spojené štáty dali Ukrajine a Rusku čas na ukončenie takmer štvorročnej vojny do júna tohto roka a delegácie oboch krajín zároveň pozvali na nové kolo mierových rokovaní na budúci týždeň v USA. Vo vyhlásení zverejnenom v sobotu to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.

„Američania navrhujú, aby strany ukončili vojnu do začiatku tohto leta a pravdepodobne budú na strany vyvíjať tlak presne podľa tohto harmonogramu,“ uviedol Zelenskyj. „Hovoria, že chcú všetko stihnúť do júna a pre ukončenie vojny urobia všetko. Chcú jasný harmonogram všetkých udalostí,“ pokračoval.

Foto: SITA/AP

Rokovania v Miami

Washington okrem toho podľa ukrajinského prezidenta po prvýkrát navrhol usporiadať nové kolo mierových rokovaní na budúci týždeň v Spojených štátoch, pravdepodobne v Miami. „Potvrdili sme našu účasť,“ doplnil Zelenskyj.

Najnovšie vyhlásenia ukrajinského prezidenta prišli deň po ukončení trojstranných rokovaní delegácií Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov v metropole Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí. Tie podľa agentúry AP nepriniesli žiaden dôležitý prelom, nakoľko obe bojujúce strany trvajú na svojich požiadavkách.

Rusko nalieha na Ukrajinu, aby sa stiahla z regiónu Donbas, kde aj naďalej pretrvávajú intenzívne boje. Kyjev opakovane vyhlásil, že takúto podmienku nikdy neprijme.

