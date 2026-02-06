Spojené štáty obvinili Čínu z tajného testovania jadrových zbraní. Je to v rozpore so zákazom

Klaudia Oselská
SITA
Trump uviedol, že USA začnú testovať jadrové zbrane v rovnakej miere ako Rusko a Čína.

Spojené štáty v piatok obvinili Čínu z tajného testovania jadrových zbraní, čo podľa Washingtonu porušuje medzinárodný zákaz jadrových skúšok.

„Môžem potvrdiť, že vláda USA vie o tom, že Čína uskutočnila skúšobné jadrové výbuchy vrátane príprav na skúšky so silou stoviek ton,“ povedal na Konferencii OSN o odzbrojení v Ženeve námestník amerického ministra zahraničných vecí pre kontrolu zbrojenia Thomas DiNanno. Dodal, že jeden takýto test sa mal uskutočniť 22. júna 2020.

Čínska armáda to však maskuje

Prezident Donald Trump už koncom minulého roka naznačil podobné obvinenia, no bez detailov. V októbri uviedol, že USA začnú testovať jadrové zbrane v rovnakej miere ako Rusko a Čína.

DiNanno v piatok vyhlásil, že čínska armáda sa snažila testy maskovať „zahmlievaním jadrových explózií, pretože si uvedomovala, že tieto testy porušujú záväzky o zákaze skúšok“. Svoje obvinenia predniesol pri predstavení nového amerického návrhu na trojstranné rokovania s Ruskom a Čínou o nových limitoch jadrových zbraní po vypršaní zmluvy New START, poslednej jadrovej dohody medzi Washingtonom a Moskvou.

Čína už skôr tento týždeň odmietla účasť na rokovaniach v tejto fáze.

