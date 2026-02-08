USA majú podľa Ruska problém: Nesplnili podmienku na ukončenie členstva vo WHO, hovorí

Americký prezident Donald Trump, Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Spojené štáty tvrdia, že vystúpili z WHO 22. januára 2026, teda rok po tom, čo bol generálny tajomník OSN ako depozitár Charty WHO informovaný o tomto kroku.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nemá dôvod uznať ukončenie členstva Spojených štátov, kým neuhradia všetky svoje dlhy, uviedol v nedeľu stály zástupca Ruska pri Úrade OSN v Ženeve Gennadij Gatilov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Američania však „zatiaľ nesplnili svoje finančné záväzky voči organizácii, čo je nevyhnutnou podmienkou na ukončenie ich členstva vo WHO,“ povedal Gatilov a dodal, že sa to týka príspevkov za roky 2024 a 2025 vo výške približne 260,6 milióna dolárov (221 miliónov eur).

Spojené štáty tvrdia, že vystúpili z WHO 22. januára 2026, teda rok po tom, čo bol generálny tajomník OSN ako depozitár Charty WHO informovaný o tomto kroku, pripomenul diplomat.

Foto: Thorkild Tylleskar, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Má dôvody neuznať ich vystúpenie

Tento záväzok podľa neho uložilo Spojeným štátom Svetové zdravotnícke zhromaždenie, hlavný rozhodovací orgán WHO, na základe príslušnej rezolúcie, ktorú predtým schválil americký Kongres. „Svetové zdravotnícke zhromaždenie má teda všetky dôvody neuznať vystúpenie Spojených štátov z WHO ako ukončené, kým Američania nesplatia všetky svoje dlhy,“ zdôraznil Gatilov a dodal, že touto otázkou sa bude zhromaždenie zaoberať na zasadnutí v máji.

Záväzok ruskej strany k „princípom skutočného multilateralizmu, partnerstva založeného na rovnosti a podpory systému OSN ako základu súčasného svetového poriadku nezávisí od politicky motivovaných rozhodnutí niektorých krajín,“ pokračoval diplomat. Preto Rusko „bude naďalej využívať WHO ako platformu pre profesionálny a vzájomne prospešný dialóg so všetkými krajinami, ktoré o to majú záujem,“ uzavrel ruský zástupca pri OSN.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Správanie olympioničky pobúrilo ľudí: Podľa mnohých to preháňa, novinári podali sťažnosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac