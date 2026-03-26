V obchodoch sa črtá ďalšia zmena: Z pultov zmizne populárny produkt. Väčšina Slovákov by to podporila

Ilustračná foto: TASR/DPA /interez.sk (Zuzana Veslíková)

Nina Malovcová
Slovensko môže ovplyvniť nové pravidlá v EÚ.

Na Slovensku sa rozbieha ďalšia diskusia o tom, čo sa dostáva na pulty našich obchodov. Tentoraz ide o kurčatá, konkrétne tie rýchlorastúce, ktoré vďaka nízkej cene dominujú našim nákupným košíkom.

Na problém upozornila televízia Markíza, avšak ochranárske organizácie dlhodobo poukazujú, že rýchlorastúce brojlerové kurčatá sú chované v nevhodných podmienkach a ich chov je v rozpore s prirodzeným vývojom zvierat.

Kurča za 42 dní

Podľa kritikov ide o extrémne rýchly proces. Z malého kuriatka sa má za približne 42 dní stať kurča s hmotnosťou okolo 2,5 kilogramu, pripravené na predaj. Práve tento spôsob chovu považujú ochranári za problematický a žiadajú zákaz predaja takýchto kurčiat.

Zástupcovia hydinárskeho sektora s návrhmi nesúhlasia. Poukazujú na to, že rýchlorastúce kurčatá patria medzi najpredávanejšie na slovenskom trhu najmä pre svoju nižšiu cenu. Pomalšie rastúce plemená sú podľa nich výrazne drahšie, a preto o ne medzi spotrebiteľmi nie je taký záujem.

Slovensko môže ovplyvniť pravidlá v celej EÚ

Do diskusie vstúpila aj organizácia Humánny pokrok, ktorá tvrdí, že Slovensko má možnosť ovplyvniť pripravované zmeny na úrovni Európskej únie. Európska komisia pripravuje revíziu pravidiel pre ochranu zvierat. Podľa organizácie súčasná legislatíva zaostáva za vedeckými poznatkami a trendmi.

Foto: unsplash

Na Slovensku sa ročne odchová približne 45 miliónov kurčiat na mäso, pričom viac ako 90 % z nich pochádza z intenzívneho chovu. Podľa odborníkov môže takýto spôsob chovu spôsobovať stres, bolesť aj zvýšenú úmrtnosť.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín odporúča využívať plemená, ktoré nepriberajú viac ako 50 gramov denne, znížiť hustotu chovu a zlepšiť životné podmienky zvierat.

Prísnejšie pravidlá už zaviedli napríklad Rakúsko či Švédsko. „Slovenská legislatíva dnes neodráža to, čo vieme o dobrých životných podmienkach pre kurčatá. Tolerujeme podmienky, ktoré by v iných európskych krajinách dnes neprešli,“ uviedol riaditeľ organizácie Humánny pokrok Martin Smrek.

Slováci sú skôr za zákaz

Podľa prieskumu agentúry Focus zo septembra 2025 by zákaz chovu rýchlorastúcich kurčiat podporilo 68,3 % verejnosti. Petíciu za zmenu podpísali desaťtisíce ľudí.

