Úprimne a bez cenzúry: Martina Schindlerová odhalila, čo je pre ňu náročné a čoho sa naozaj obáva

Foto: Instagram.com/schindlerovamartina

Jana Petrejová
Speváčka sa otvorila a priznala zaujímavé veci.

Martina zjavne patrí medzi tých, ktorí túžia žiť naplno, zbierať nové skúsenosti a plniť si sny. Niekedy však vlastné bloky, strachy a určité predstavy človeka brzdia, aj keď presne vie, po čom túži. Zdá sa, že speváčka si ide za svojím a doslova vyletela z ulity, v ktorej bola zatvorená dlhé roky pre toxický vzťah. 

Obdobie strávené hlavne medzi štyrmi stenami si dnes naplno vynahrádza aktivitami, ktorým sa predtým nevenovala. Koncerty, vystúpenia, nedávno to bolo moderovanie hitparády a vydávanie nových singlov ju naozaj poriadne zamestnávajú, no nechýbajú ani rôzne akcie, na ktorých ju možno vidieť. Najnovšie ju na jednom podujatí odchytila známa komunita, ktorá inšpiruje všetky ženy, ktoré robia, čo milujú s názvom Akčné ženy.

Chce si splniť všetky svoje túžby

Finalistka SuperStar Martina Schindlerová prezradila, či aj ona sa považuje za akčnú ženu. Ako priznala, rozhodne má k tomu pozitívny postoj. „Podporujem akčné ženy. Aj ja sa snažím byť akčná žena. A snažím sa sústrediť na to, čo chcem zažiť a dosahovať to postupne. Snažím sa naplniť všetky svoje očakávania od sveta sama sebe,“ objasnila speváčka.

Nechýbali ani úprimné slová, ktorých sa Martina rozhodne nebojí. „Je to aj náročné, ale je to potom aj o to jednoduchšie, že vlastne nemáte veľkú šancu byť sklamané,“ pokračovala speváčka, ktorá má predsa len strach z jednej veci. Podelila sa o to s fanúšikmi na sociálnej sieti a pripojila sériu fotografií, na ktorých pôsobila v trblietavých šatách veľmi zvodne. Popisok k záberom však mnohých chytil za srdce.

„Mnohí ľudia sa obávajú, že AI si uvedomí sama seba, prestane iba reagovať na zadania podľa naprogramovaných vzorcov, a začne tvoriť sama pre seba. Ja sa obávam, že mnohí ľudia si nikdy neuvedomia samých seba, a neprestanú iba reagovať na vnemy podľa naprogramovaných vzorcov, a nikdy nezačnú tvoriť sami pre seba…“ uviedla umelkyňa so zlatom v hrdle silné slová, ktoré zverejnila na Instagrame.

Martina je veľmi inšpirujúca, pričom dokáže povzbudiť nielen ženy, aby odišli z toxického vzťahu, ktorým si sama prešla, ale aj ostatných, ktorí sa chcú pohnúť v živote vpred, no nestratiť pritom samých seba.

