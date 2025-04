Martina Schindlerová vyšla s pravdou von, čo robí, keď ju v živote niečo trápi. Mnohí ľudia nájdu v jej slovách pomoc

Zvládla to, čo je pre mnohých priam nadľudský výkon. Sama vie veľmi dobre, aké to je, ocitnúť sa na dne. Žiť nejaký čas v izolácii a nemať takmer žiadny kontakt s okolitým svetom, môže znieť ako nočná mora alebo niečo, čo sa snáď ani nemôže v dnešnom svete stať, no opak je pravdou. Bývalá finalistka SuperStar to zažila na vlastnej koži. Na druhej strane, táto skúsenosť ju mimoriadne posilnila a uvedomila si svoju hodnotu. Dnes šíri osvetu, ako sa dostať z ťažkej životnej situácie, aby človek pocítil voľnosť a oslobodenie.

Ak by sa niekto pýtal, kde bola speváčka Martina Schindlerová dlhé roky, keď o nej nebolo vôbec nič počuť, v súčasnosti je už jasné, čo sa u nej dialo. Nebolo to z dôvodu dobrovoľného ústupu do úzadia, mohli za to momenty, z ktorých bolo veľmi náročné sa dostať. A hoci vďaka bývalému manželovi a toxickému vzťahu padla na samé dno, postavila sa opäť na nohy a ako hviezda teraz žiari všade, kde sa objaví. Podľa jej slov len treba v sebe objaviť schopnosti a možnosti a jednoducho sa sústrediť na seba.

Nedá sa všetko zmeniť

Z Martiny by v poslednej dobe mohla byť pokojne dobrá motivátorka a zároveň spomínaná inšpirácia pre ostatných. Pri jej povzbudzujúcich slovách si nejeden z nás uvedomí, čo je v živote dôležité. Venovať sa sebe a tomu, čo chceme a potrebujeme, nie je vôbec sebecké. Znamená to, že si človek uvedomuje svoju hodnotu a má sebavedomie, ktoré však speváčka kedysi vôbec nemala. Najnovšie prezradila, čo jej pomáha, ak ju niečo trápi.

Umelkyňa tiež naznačila, že nemať všetko pod kontrolou je vlastne v poriadku. „Keď ma niečo trápi, rozlišujem okolnosti, ktoré môžem zmeniť, a ktoré zmeniť nemôžem. A určite to má svoj význam, že nemôžeme zmeniť všetko, čo chceme. Predstavte si ten chaos, keby sme si navzájom mohli zasahovať do slobodnej vôle,“ napísala Martina k sérii fotografií, ktoré zachytávajú speváčku na jednom výlete.

Martina dala najavo, že je veriaca a taktiež zdôraznila, že si každý môže vybrať, či sa bude stále sťažovať alebo upriami svoju pozornosť na veci v živote, za ktoré je vďačný. „Tie veci, ktoré nemôžem zmeniť, môžem odovzdať Bohu. A takto sa dejú zázraky. Boh je láska a chce dobre všetkým, z nadhľadu celku zohľadní môj zámer. Pokoj je vedomie, že všetci sme súčasť jedného celku, všetko je v poriadku a niekto múdrejší to tu má na starosti. Každú sekundu máme nekonečno možností, za čo môžeme ďakovať, a nekonečno možností, na čo sa môžeme sťažovať. Vyberááám si…“ pokračovala.

