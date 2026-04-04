Unikla informácia, že sa Izrael pripravuje na útoky na iránsku energetickú infraštruktúru. Čas beží

Izrael sa pripravuje na útoky na iránsku energetickú infraštruktúru, čaká však na súhlas zo strany Spojených štátov. Pre agentúru Reuters to v sobotu uviedol nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ izraelského ministerstva obrany, píše TASR.
K útokom by podľa zdroja mohlo dôjsť v priebehu budúceho týždňa. Agentúra Reuters uvádza, že táto správa prichádza len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu, že ak neuzavrie so Spojenými štátmi dohodu do 48 hodín, Washington rozpúta „peklo“.
Čas sa kráti
„Spomeňte si, keď som dal Iránu desať dní na to, aby UZAVREL DOHODU alebo OTVORIL HORMUZSKÝ PRIELIV. Čas sa kráti – zostáva 48 hodín, kým sa na nich zosype peklo,“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social.
Izraelská armáda medzičasom naďalej útočí na ciele v Iráne i Libanone. V priebehu soboty oznámila, že pri bojoch v južnom Libanone zomrel jeden jej vojak a zaznamenala raketu vypálenú z Jemenu. Tá však vraj dopadla na verejné priestranstvo a nikoho nezabila ani nezranila.
