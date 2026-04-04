Unikla informácia, že sa Izrael pripravuje na útoky na iránsku energetickú infraštruktúru. Čas beží

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Trump predtým pohrozil "peklom".

Izrael sa pripravuje na útoky na iránsku energetickú infraštruktúru, čaká však na súhlas zo strany Spojených štátov. Pre agentúru Reuters to v sobotu uviedol nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ izraelského ministerstva obrany, píše TASR.

K útokom by podľa zdroja mohlo dôjsť v priebehu budúceho týždňa. Agentúra Reuters uvádza, že táto správa prichádza len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu, že ak neuzavrie so Spojenými štátmi dohodu do 48 hodín, Washington rozpúta „peklo“.

1.
Trump: Dohodu s Iránom môžeme uzavrieť už v pondelok. Ak zlyhá, zvažujem, že to tam celé vyhodím do vzduchu
2.
Irán zničil americké lietadlo, tvrdia revolučné gardy. Hľadalo pilota zostrelenej stíhačky
3.
Iránu zostáva len 48 hodín: Trump sa vyhráža, že po nich rozpúta peklo
Zobraziť všetky články (195)

Čas sa kráti

„Spomeňte si, keď som dal Iránu desať dní na to, aby UZAVREL DOHODU alebo OTVORIL HORMUZSKÝ PRIELIV. Čas sa kráti – zostáva 48 hodín, kým sa na nich zosype peklo,“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social.

Izraelská armáda medzičasom naďalej útočí na ciele v Iráne i Libanone. V priebehu soboty oznámila, že pri bojoch v južnom Libanone zomrel jeden jej vojak a zaznamenala raketu vypálenú z Jemenu. Tá však vraj dopadla na verejné priestranstvo a nikoho nezabila ani nezranila.

Odporúčané články
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
